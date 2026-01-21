Нов подвиг на Иван Иванов! Победи съперник, който е с 274 места по-напред в световната ранглиста

Шампионът на сингъл при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов постигна нов значим успех в своята кариерта. Националът на България за „Купа Дейвис" се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара. 17-годишният талант надви с 2:0 (6:3, 6:2) сета Хумоюн Султанов от Узбекистан, който е с 274 места по-напред в световната ранглиста от нашия представител.

Победа за Иван Иванов

Срещата продължи 79 минути и се проведе в академията на местната легенда Рафаел Надал, където Иванов тренира от повече от три сезона. Българинът, който е водач в световната ранглиста при юношите, реализира единствен пробив в шестия гейм, за да вземе първия сет срещу 581-ия в света Султанов. Узбекистанецът е достигал до 215-ата позиция в класацията на АТП в началото на миналия сезон. Във втората част Иван Иванов дръпна с 5:0 и това се оказа решаващо за крайния успех.

Както е известно, Иванов е 855-и в света в момента при мъжете. Припомняме, че по-рано през месеца българинът направи страхотен рейд в друг турнир, в който стигна до финал. Струва си да отбележим още прекрасния 10- януари на Иван Иванов. Първо спечели приза за №1 у нас сред младите спортисти, но не присъства на церемонията, минути след която надви драматично Иманол Лопес Морийо, който е с около 300 места по-напред в ранглистата на ATP. Преди това българинът се справи и с друг по-високо поставен състезател.