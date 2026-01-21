Победи за Локо София и Ботев Пловдив: Бивш играч на Ливърпул с асистенция

Локомотив София постигна първа победа по време на подготвителния лагер в Анталия. „Червено-черните“ надвиха словашкия елитен Железиарне (Подбрезова) с 1:0 в третата си контрола тази зима. Единственото попадение в срещата бе дело на Луан Аугусто, който получи подаване от бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. Междувременно и Ботев Пловдив записа минимален успех с 1:0 срещу косовския Дреница.

Айб с асистенция

Първото полувреме на Локо София - Железиарне беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за българския тим бяха пред Спас Делев и Георги Минчев, които не успяха да реализират. През втората част последваха промени. Макар словаците да имаха териториално превъзходство, „червено-черните“ организираха няколко опасни контраатаки. При една от тях в 85-ата минута Джордън Айб напредна и намери Луан Аугусто, който отбеляза единственото попадение в срещата. За Локомотив следват още две проверки до края на престоя на тима в Турция. В събота срещу чешкия Злин и в неделя срещу украинския Зоря (Луганск).

Отборът на Ботев Пловдив записа минимален успех с 1:0 срещу косовския Дреница в първата си контролна среща по време на подготвителния лагер в Турция. Футболистите на Димитър Димитров-Херо откриха резултата още в седмата минута, когато точен бе Никола Илиев след асистенция на новото попълнение Педро Игор. Десет минути след това Алекса Мараш имаше добра възможност да удвои с глава, но ударът му бе спасен.

През втората част Тодор Неделев и Чимези Уилиамс получиха шансове пред вратата на Дреница, но не успяха да реализират, а в края на срещата стражът на "жълто-черните" Християн Славков имаше няколко важни намеси, за да запази аванса на своя тим.

