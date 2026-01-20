"Радев ще спечели изборите, но няма да управлява сам": Николай Облаков с прогноза (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев вече е на активния политически терен, но това не означава поява на нов консервативен проект. Така журналистът и главен редактор на "Консерваторъ" Николай Облаков коментира в интервю за Студио Аctualno оставката държавния глава и какво следва оттук-нататък.

Според Облаков в речта на Радев няма нищо концептуално ново, освен самия момент на появата му. "Единственото изненадващо беше, че се появи вчера, а не в сряда", каза той. По думите му президентът последователно развива линия, която е по-скоро центристка, а не консервативна или либерална, и се вписва в вече пренаситения политически жанр на "антимафия, антикорупция и така нататък".

"Радев печели изборите"

По думите му Радев не е изразител на липсваща консервативна ниша в българската политика. Макар президентът да е засегнал теми като миграцията, Облаков подчерта, че това е насочено към конкретен електорат. "Той знае кои са неговите потенциални избиратели и това не са хората от така наречената градска десница", заяви той. Според него Радев почти сигурно би спечелил парламентарни избори, независимо с каква формация се яви, но това няма да е достатъчно за самостоятелно управление и ще наложи коалиционен формат.

В този контекст Облаков очаква следващото управление да бъде с участие на президента под една или друга форма. Като най-близка идеологически формация до Радев той посочи "Възраждане", но не изключи и вариант с партията "Продължаваме промяната", както и по-широки конфигурации. "Аз нямам почти никакво съмнение, че следващото управление ще бъде с негово участие. Въпросът е вече той накъде ще се насочи", каза Облаков, като отбеляза и значението на геополитическите фактори.

Тръмп, Гренландия, НАТО и Европа

По повод изказванията на Доналд Тръмп за Гренландия, Облаков ги определи като иронично и саркастично оправдание на реална стратегическа офанзива. "Трябва да се погледне картата към Северния полюс", обясни той, като посочи, че топенето на ледовете отваря нов арктически търговски път, разработван от Китай и Русия, който заобикаля Суецкия канал и застрашава интересите и сигурността на САЩ.

Освен военните аспекти, според Облаков ключови са и икономическите фактори, включително достъпът до редкоземни минерали. Той подчерта, че стратегическата доктрина на САЩ е насочена срещу Китай още преди Тръмп. "В Европа разглеждаме Русия като най-големия враг, но Китай е много по-могъща икономика", каза той, като определи Русия като все по-зависим суровинен партньор на Пекин.

По темата за митата и икономическия натиск Облаков коментира, че те никога не са били чисто икономически инструмент. Според него е малко вероятно да се стигне до военен конфликт заради Гренландия, а по-скоро до компромис в рамките на НАТО. Той предупреди, че Европа рискува да направи "враг най-големия си клиент", тъй като зависимостта между европейските и американските пазари не е симетрична.

Интервюто засегна и бъдещето на Европа, като Облаков заяви, че ситуация представлява необходима "шокова терапия". "Абсолютно да. Трябваше ни подобна шокова терапия, за да си вземем обратно нашата западна цивилизация", заяви той по повод ролята на Тръмп за това пробуждане.