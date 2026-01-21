Учени откриха как общуват извънземните помежду си

Учени са разработили модел, за да изследват как интелигентни извънземни биха могли да създават сигнали, които нямат кодирано значение. Те общуват като светулки, според учените.

Как извънземните общуват помежду си?

Развити извънземни цивилизации могат да общуват открито помежду си, използвайки светлинни проблясъци, подобно на светулките. Според The ​​Independent , това е откритие на ново проучване, което би могло да открие нови подходи към търсенето на извънземни цивилизации.

Отбелязва се, че досега астрономите са търсили предимно странни радиосигнали от далечни планети или необичайни топлинни сигнатури, които биха могли да показват наличието на напреднали технологии. Този подход обаче може да е твърде „човекоцентричен“, т.е. базиран на опити за разбиране на извънземния живот през чисто човешка призма. С други думи, той може да не успее да обясни евентуални цивилизации, коренно различни от нашата.

Учени разкриха как извънземните биха могли да ни изпратят евентуален сигнал

В нов мисловен експеримент, изследователи от Университета на щата Аризона предлагат съвсем различен начин, по който напредналите извънземни могат да комуникират с други извънземни цивилизации. По-конкретно, светулките предават информация, използвайки специфични модели на светлинни проблясъци, които се открояват от околната среда и другите светулки. Всеки вид от тези бръмбари е развил уникални модели на светкавици, позволяващи на индивидите да разпознават „своите“.

Въпреки че самите светулки не са наясно със значението на тези сигнали, техните проблясъци съобщават за присъствието и идентичността на насекомото на фона на шумна природна среда. По подобен начин учените смятат, че напредналите извънземни също биха могли да изпращат сигнали под формата на двоичен модел „включване/изключване“. Тези проблясъци може да не предават конкретно значение, но се открояват ясно на естествения космически фон от ярки звезди и галактики.

Нов начин за търсене на извънземен живот

В статията се посочва, че някои от най-ярките фонови обекти във Вселената са пулсари - въртящи се неутронни звезди, които излъчват редовни, предвидими и периодични радиоимпулси. Изследователите са моделирали сигналите на приблизително 150 известни пулсара и са създали изкуствен сигнал, който ясно се откроява на този фон. Те също така са взели предвид енергията, необходима за генерирането му.

„Това позволи да се прецени какъв тип изкуствен сигнал би бил най-забележим на фона на пулсарите и същевременно би изисквал относително малки енергийни ресурси – доста достъпни за една напреднала цивилизация“, пише The Independent.

Учените са стигнали до заключението, че изкуствените сигнали биха могли да бъдат значително по-отчетливи от естествените пулсарни емисии, ако са произведени от напреднала извънземна цивилизация. Това означава, че засечените извънземни сигнали не е задължително да са разбираеми за нас – единственото, което е малко вероятно да се случат по отношение на естествените процеси, заключават изследователите.

„Нашият модел показва, че извънземните сигнали не е задължително да бъдат сложни и не е нужно да разбираме съдържанието им, за да ги идентифицираме“, отбелязват авторите на изследването.

