Делян Пеевски призова Румен Радев да присъедини България към Съвета за мир

„По повод публикуваната информация, че президентът в оставка Румен Радев е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, призовавам президентът Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир, обяви лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, допълва Пеевски.

По-рано днес от прессекретариата на президента съобщиха, че Румен Радев е получи писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, а президентът Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.

Радев подаде оставка като държавен глава и се очаква в петък, 23 януари, Конституционния съд да го освободи от поста. Тогава автоматично президент ще стане сегашният вицепрезидент Илияна Йотова.