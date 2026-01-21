Спорт:

270 години Моцарт: Оперната прима Мария Радоева с разказ за концерта в зала "България" (ВИДЕО)

21 януари 2026, 17:27 часа 209 прочитания 0 коментара

270 години от рождението на Моцарт ще празнуваме в зала "България" на 27 януари. По този повод в "Студио Actualno" ни гостува оперната прима Мария Радоева.

"Това една изключително интересна и богата програма. Много се радвам, че моите предложения за вокални творби бяха приети абсолютно радушно. Аз обичам да бягам от по-популярните произведения. Това са сред най-добрите музиканти в България и Европа, така че ще предстои едно изключително музикално удоволствие", разкри оперната певица.

На сцената ще бъдем около десетина души. Виртуозни и прекрасни музиканти ще участват и въпреки че не са цял оркестър, те звучат като такъв. Не съм привърженик на нито едно сравнение, особено с Райна Кабаиванска - тя е истински гигант, за мен е само комплимент изобщо да мога да си го представя, разкри още Радоева.

Концертът в зала "България" ще предложи програма с произведения на Моцарт, в които се срещат кристалната яснота и драматична дълбочина на гласа на оперната прима Мария Радоева, мецосопран. На сцената ще видим и изключителните музиканти от "Кварто квартет", заедно с Филхармоничния духов квинтет. 

Програмата е музикално бижу, като камерно-симфоничен диалог, вдъхновен от прочутите проекти на Чечилия Бартоли, при които малък ансамбъл от десетина музиканти създава концентрирано и емоционално въздействие за публиката с личното общуване с изпълнителите.

