Гениалният художник, който рисува душата на България, превръщайки народния бит в шедьовър

21 януари 2026, 19:25 часа 388 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Иван Милев е сред най-ярките и гениални български художници, оставили едни от най-впечатляващите произведения в българското изкуство. Самият той също се е превърнал в изкуство с лика си върху банкнотата от 5 лева. И тук идва парадоксът – Иван Милев е едновременно забравен и увековечен. Ежедневно образът му минава през ръцете ни, а ние дори не забелязваме така изумителните му черти - млад мъж – рус и къдрокос, с високо чело, големи умни очи и фини черти. 

Снимка: iStock

През значително тежкия си и кратък живот художникът оставя траен отпечатък върху културата с творчеството си. Всяко негово произведение е повлияно от обстановката, в която живее и е откровение, видяно и преживяно в мислите и сънищата му. Освен художник, той е сценограф и  един от основните представители на българския сецесион.

"Милев бе пръв и единствен нарисувал българското селско християнство. В неговата живопис са душите ни, нравите ни, надеждите ни, острите ни профили и облите ни гърбове, твърдите ни дълги пръсти, които хващат кораво кавала или брадвата", казва Владимир Свинтила за Иван Милев в Църковен вестник, брой 22 за 2002 година. 

Автопортрет, Уикипедия

Кратки биографични данни

И до днес е спорно къде точно е роден Иван Милев, но според най-разпространената версия, животът му започва в дребна овчарска къшла край град Казанлък. Роден е на 19 февруари 1897 г. в семейството на Милю Лалев от с. Шипка.

През 1916 г. по време на Първата световна война е мобилизиран в Пехотната казарма в София и е зачислен в щаба на Въздухоплавателната дружина като военен художник. През 1917 година е войник на румънския фронт. На 18 ноември същата година, по време на отпуск, открива двудневна самостоятелна изложба в Казанлък. Демобилизиран е през 1918 г., а на следващата година завършва гимназия в родния си град.

"Сватба", 1925;  снимка: Ivan Milev/Facebook

"Обручение", 1925;  снимка: Ivan Milev/Facebook

През пролетта на 1920 г. Иван Милев организира своя изложба в хасковското училище, през лятото следва изложба в Габрово, а през есента се явява на изпити в Художествената академия в София, които полага успешно. След това организира няколко самостоятелни изложби и Сътрудничи на вестник "Червен смях" като илюстратор и карикатурист. Рисува и кориците на не малък брой книги. 

По това време интересите му са съсредоточени върху модерното изкуство и изобразяването на натурата не буди интерес у него. Запознава се отблизо с достиженията на италианския ренесанс и барок, но те се оказват далечни и безинтересни за младия художник. 

"Етюд" – женски портрет, първата половина на 20-те г. на ХХ в ; снимка: Ivan Milev/Facebook

Впоследствие работи като художник на свободна практика, илюстратор и автор на стенописи за частни домове. Малко известна част от творчеството на Милев е работата му като сценограф. Още докато живее в Казанлък, той участва в подготвянето на театрални представления. Той е автор и на стихотворения, поеми и проза.

На 19 юли 1925 година се жени за оперната певица Екатерина Наумова. Рисува я неведнъж - нейни черти се откриват в картините му "Ахинора". На 18 май 1926 г. се ражда дъщеря им Мария Милева, която става архитект.

Художествен стил и творчество

Стилът на Милев в изкуството е уникален синтез между сецесион, символизъм, модернизъм и дълбоко българско усещане за орис. Картините му са дълбоки - когато ги погледнеш, те не разказват, а шепнат. И може би затова Иван Милев остава толкова дълго неразбран – защото неговото изкуство не се гледа само с бърз поглед.

"Ахинора", 1925 г.; снимка: Ivan Milev/Facebook

Милев е майстор на темперната и акварелна техника в българското изобразително изкуство, а социалната тематика не му е чужда. Извънредно самобитният му декоративен стил е повлиян от модерния по това време в Европа тип изкуство - сецесион, но е свързан по-скоро с народните традиции и иконописта. Портретът му на Анна Каменова от 1924 г. е в стил сецесион и се отличава с декоративна пищност, стилизация и екзотични детайли.

Животът му е кратък – умира едва на 30 години - възраст, в която мнозина тепърва започват. А той вече е оставил произведения, които и днес изглеждат по-смели и по-модерни от много съвременни търсения.

"Пътят на Св. Богородица", 1926 ("Светогорска легенда"); снимка: Ivan Milev/Facebook

Списък с едни от най известни произведения на Иван Милев:

  • "Ахинора" (1925), която има и вариант от 1922г. 
  • "Сватба" (1925)
  • "Балканът" (1922)
  • "Жътварка" (1925)
  • "Пред кандилото" (1925)
  • "Триптих" ("Мъглижкият манастир") (1924)
  • "Селска мадона" (1925)
  • "Бежанки" (1925)
  • "Септември" (1923)
  • "Зимен пейзаж" (1926)

Признание

След смъртта му на 27 февруари 1927 година в Тръпковата галерия в София е организирана посмъртна изложба. По случай 100 години от рождението му са организирани юбилейна ретроспективна изложба в Националната художествена галерия и в художествената галерия в Казанлък през май-юни 1997 г. 

"Ахинора", 1922 г.  снимка: Ivan Milev/Facebook

Творби на Иван Милев се съхраняват в Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия и в Художествената галерия в Казанлък.

Тридесетина творби на художника са оставени след бомбардировките на София на съхранение в трезора на Търговска банка от съпругата му. Сред тях са едни от най-хубавите му картини от неговия най-зрял период (1925 – 1927). Когато през 1957 г. близките му искат да ги изтеглят във връзка с изложба по повод 30 години от смъртта му се оказва, че картините са изчезнали. Съдбата им остава неизвестна, предполага се, че някои от тях са извън България.

Иван Милев е сред най-значимите български художници на XX век, който успява да съчетае модернизъм, сецесион и символизъм с дълбоко българско народно усещане. Той въвежда в изкуството българското село и религиозния бит, създавайки уникални портрети, сцени и иконографски мотиви, които отразяват душата, нравите и традициите на народа ни. Неговият декоративен стил и експресивна живопис остават траен отпечатък върху българската култура, а творчеството му продължава да вдъхновява и днес.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
