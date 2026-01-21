Гениалният художник, който рисува душата на България, превръщайки народния бит в шедьовър

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Иван Милев е сред най-ярките и гениални български художници, оставили едни от най-впечатляващите произведения в българското изкуство. Самият той също се е превърнал в изкуство с лика си върху банкнотата от 5 лева. И тук идва парадоксът – Иван Милев е едновременно забравен и увековечен. Ежедневно образът му минава през ръцете ни, а ние дори не забелязваме така изумителните му черти - млад мъж – рус и къдрокос, с високо чело, големи умни очи и фини черти.

Снимка: iStock

През значително тежкия си и кратък живот художникът оставя траен отпечатък върху културата с творчеството си. Всяко негово произведение е повлияно от обстановката, в която живее и е откровение, видяно и преживяно в мислите и сънищата му. Освен художник, той е сценограф и един от основните представители на българския сецесион.

"Милев бе пръв и единствен нарисувал българското селско християнство. В неговата живопис са душите ни, нравите ни, надеждите ни, острите ни профили и облите ни гърбове, твърдите ни дълги пръсти, които хващат кораво кавала или брадвата", казва Владимир Свинтила за Иван Милев в Църковен вестник, брой 22 за 2002 година.

Автопортрет, Уикипедия

Кратки биографични данни

И до днес е спорно къде точно е роден Иван Милев, но според най-разпространената версия, животът му започва в дребна овчарска къшла край град Казанлък. Роден е на 19 февруари 1897 г. в семейството на Милю Лалев от с. Шипка.

През 1916 г. по време на Първата световна война е мобилизиран в Пехотната казарма в София и е зачислен в щаба на Въздухоплавателната дружина като военен художник. През 1917 година е войник на румънския фронт. На 18 ноември същата година, по време на отпуск, открива двудневна самостоятелна изложба в Казанлък. Демобилизиран е през 1918 г., а на следващата година завършва гимназия в родния си град.

"Сватба", 1925; снимка: Ivan Milev/Facebook

"Обручение", 1925; снимка: Ivan Milev/Facebook

През пролетта на 1920 г. Иван Милев организира своя изложба в хасковското училище, през лятото следва изложба в Габрово, а през есента се явява на изпити в Художествената академия в София, които полага успешно. След това организира няколко самостоятелни изложби и Сътрудничи на вестник "Червен смях" като илюстратор и карикатурист. Рисува и кориците на не малък брой книги.

По това време интересите му са съсредоточени върху модерното изкуство и изобразяването на натурата не буди интерес у него. Запознава се отблизо с достиженията на италианския ренесанс и барок, но те се оказват далечни и безинтересни за младия художник.

"Етюд" – женски портрет, първата половина на 20-те г. на ХХ в ; снимка: Ivan Milev/Facebook

Впоследствие работи като художник на свободна практика, илюстратор и автор на стенописи за частни домове. Малко известна част от творчеството на Милев е работата му като сценограф. Още докато живее в Казанлък, той участва в подготвянето на театрални представления. Той е автор и на стихотворения, поеми и проза.

На 19 юли 1925 година се жени за оперната певица Екатерина Наумова. Рисува я неведнъж - нейни черти се откриват в картините му "Ахинора". На 18 май 1926 г. се ражда дъщеря им Мария Милева, която става архитект.

Художествен стил и творчество

Стилът на Милев в изкуството е уникален синтез между сецесион, символизъм, модернизъм и дълбоко българско усещане за орис. Картините му са дълбоки - когато ги погледнеш, те не разказват, а шепнат. И може би затова Иван Милев остава толкова дълго неразбран – защото неговото изкуство не се гледа само с бърз поглед.

"Ахинора", 1925 г.; снимка: Ivan Milev/Facebook

Милев е майстор на темперната и акварелна техника в българското изобразително изкуство, а социалната тематика не му е чужда. Извънредно самобитният му декоративен стил е повлиян от модерния по това време в Европа тип изкуство - сецесион, но е свързан по-скоро с народните традиции и иконописта. Портретът му на Анна Каменова от 1924 г. е в стил сецесион и се отличава с декоративна пищност, стилизация и екзотични детайли.

Животът му е кратък – умира едва на 30 години - възраст, в която мнозина тепърва започват. А той вече е оставил произведения, които и днес изглеждат по-смели и по-модерни от много съвременни търсения.

"Пътят на Св. Богородица", 1926 ("Светогорска легенда"); снимка: Ivan Milev/Facebook

Списък с едни от най известни произведения на Иван Милев:

"Ахинора" (1925), която има и вариант от 1922г.

"Сватба" (1925)

"Балканът" (1922)

"Жътварка" (1925)

"Пред кандилото" (1925)

"Триптих" ("Мъглижкият манастир") (1924)

"Селска мадона" (1925)

"Бежанки" (1925)

"Септември" (1923)

"Зимен пейзаж" (1926)

Признание

След смъртта му на 27 февруари 1927 година в Тръпковата галерия в София е организирана посмъртна изложба. По случай 100 години от рождението му са организирани юбилейна ретроспективна изложба в Националната художествена галерия и в художествената галерия в Казанлък през май-юни 1997 г.

"Ахинора", 1922 г. снимка: Ivan Milev/Facebook

Творби на Иван Милев се съхраняват в Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия и в Художествената галерия в Казанлък.

Тридесетина творби на художника са оставени след бомбардировките на София на съхранение в трезора на Търговска банка от съпругата му. Сред тях са едни от най-хубавите му картини от неговия най-зрял период (1925 – 1927). Когато през 1957 г. близките му искат да ги изтеглят във връзка с изложба по повод 30 години от смъртта му се оказва, че картините са изчезнали. Съдбата им остава неизвестна, предполага се, че някои от тях са извън България.

Иван Милев е сред най-значимите български художници на XX век, който успява да съчетае модернизъм, сецесион и символизъм с дълбоко българско народно усещане. Той въвежда в изкуството българското село и религиозния бит, създавайки уникални портрети, сцени и иконографски мотиви, които отразяват душата, нравите и традициите на народа ни. Неговият декоративен стил и експресивна живопис остават траен отпечатък върху българската култура, а творчеството му продължава да вдъхновява и днес.