Лайфстайл:

Втори път, същият сценарий: Кой отрови лешоядите край Котел? (ВИДЕО)

21 януари 2026, 19:30 часа 403 прочитания 0 коментара

На 10.01.2026 г. при някои от птиците забелязахме нехарактерни движения и показатели на сателитните предаватели. На следващия ден установихме първите загинали птици, първо по предавателите. Подадохме сигнал до отговорните институции и оттам нататък започнаха проверки на място. Ние продължихме да наблюдаваме предаватели и в продължение на следващите два-три дни, продължаваха да умират птици. 

Това обясни Ивелин Иванов от "Зелени Балкани" в предаването "Студио Actualno" във връзка със случая на загиналите редки видове лешояди, който разтърси социалните мрежи в последните няколко дни. 

Източник: Зелени Балкани, Facebook

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 13 януари във Facebook страницата на "Зелени Балкани", от организацията алармираха, че четири черни лешояда (наречени още картали) и един белоглав лешояд са били смъртоносно отровени в района на град Котел. В последствие допълниха, че са открити мъртви и още два картала - част от програмата за завръщане на вида в страната. 

"От тези седем птици, пет бяха маркирани с въпросните предаватели, благодарение на които ние ги открихме на терен. Другата двойка нямаше предаватели, но ние знаехме къде са гнездата, където птиците загнездват. Направихме обиколка и по този начин ги открихме. Преди 8 години бяха пуснати първите черни лешояди и тези птици бяха част от младото поколение - птици, излюпени веднъж в България и самите те щяха да създадат поколение у нас. За съжаление двете формирани двойки в Котленска планина загинаха при това тровене", допълни Иванов. 

От организацията припомнят, че това не е първият случай на отровени лешояди в този район, като през 2022 година бяха открити други 4 картала, загинали в следствие на отравяне. Tогава прокуратурата в Сливен започна разследване, но обвинени и наказани до момента няма, a природозащитниците се притесняват, че случаят ще се повтори.

Създадена е и петиция под надслов "ДА СПРЕМ УБИЙСТВАТА НА ЦЕННИ ВИДОВ В ДИВАТА ПРИРОДА!", която апелира за незабавни действия в изменение и допълнение на Наказателния кодекс в т.ч. - завишаване на наказанията за престъпленията против дивата природа и защитените видове животни; инкриминиране на противозаконното използване и поставяне на отрови, отровни вещества и опасни субстанции в дивата природа, и осигуряване на възможност за ефективно разследване и наказване на тези престъпления. Петицията можете да откриете тук

Черният и белоглавият лешояд са защитени от българското законодателство, а за убийството на такива животни Наказателният кодекс предвижда до пет години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Повече за случая - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Отрова Лешояд Зелени Балкани Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес