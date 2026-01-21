През януари: Поръсете почвата в градината с това за богата реколта през новия сезон

Почвата се нуждае от подхранване през зимата не по-малко, отколкото през пролетта. Единственият проблем е, че през студения сезон обикновено не отглеждаме култури и чакаме затоплянето на времето. Но градинарите с опит знаят, че си струва да действат точно сега, защото торовете трябва да имат време да се абсорбират от почвата. Благодарение на торенето през януари те ще се превърнат в наличен хранителен ресурс за бъдещите растения.

Ето с какво е най-добре да поръсите почвата в градината си през януари, за да имате богата реколта през предстоящия сезон.

Торене на градината през януари

Калцият е особено важен за почвата през този период - той е незаменим елемент за растежа и развитието на зеленчуците, горските плодове и плодовете. И може да се използва за торене на градината дори през януари, когато в нея не се отглежда нищо. Градинарите с опит знаят, че най-добрият източник на калций е това, което остава след готвене: яйчените черупки.

Нашите баби са знаели този прост, но ефикасен трик. След готвене черупките не се изхвърлят, а се сушат, смилат се на прах с помощта на блендер и се приготвят за употреба като ценен хранителен тор за градината. Има няколко начина за употреба на прах от яйчени черупки за торене.

Един от тези начини е сухото приложение - за целта поръсете стритите на прах яйчени черупки върху лехата и покрийте с почва. Торенето по този метод трябва да се извършва в период, когато липсват условия за замръзване.

Вторят метод за приложение на яйчените черупки като тор е приготвянето на воден разтвор. За целта разтворете яйчения прах в топла вода и полейте почвата. Особено полезно е това торене при сухи слани без снежна покривка.

Как да предотвратим почвено уплътняване през студените месеци

Яйченият прах може да се използва в комбинация с пепел. За тази цел. Смесете черупките с дървесна пепел и разпръснете по лехите. Това двойно торене прави почвата по-плодородна и спомага за натрупването на хранителни вещества. По този начин, дори през зимата, можете да осигурите на градината си допълнителна сила за растеж и да получите богата реколта през лятото.

При торене с яйчени черупки през януари не е необходимо да се спазват строго определени пропорции при торене на незасадени градински парцели, тъй като на тях няма градински култури и не съществува риск от изгаряне. Освен това дъждът и снегът бързо ще отмият излишнитет хранителни вещества.

