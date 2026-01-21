Почина чичото на Башар Асад, известен като "Касапина от Хама"

На 88 г. почина чичото на сваления сирийски президент Башар Асад – Рифаат Асад, известен с прякора „Касапина от Хама“, заради жестокостта си, съобщиха световните агенции. „Рифаат Асад почина, след като страдаше от грип в продължение на една седмица", уточнява лице, работило в двореца на сирийския президент.

Бивш офицер от разформированата републиканска гвардия потвърди смъртта му, като допълни, че той се е установил в Обединените арабски емирства (ОАЕ), след като племенникът му е бил свален от власт през декември 2024 г. Офицерът не уточни дали Рифаат Асад е починал в ОАЕ.

Източник от ливанските служби за сигурност твърди, че чичото на Башар Асад е избягал от Сирия по суша, след което е взел самолет от летището в Бейрут, след като ислямската коалиция завзе властта в Сирия.

Рифаат Асад оглавяваше елитните сили на режима на Хафез Асад, негов брат и баща на сваления президент. Той получи прякора „касапина на Хама“ заради ролята, която изиграва при кървавото потушаване на бунт на организацията „Мюсюлмански братя“ в Хама през 1982 г. При кланетата, които бяха извършени при пълно медийно затъмнение, бяха убити между 10 000 и 40 000 души.

Рифаат Асад напуска Сирия през 1984 г. след провалил се опит за държавен преврат срещу брат му Хафез, за да заживее охолен живот в изгнание. Представяйки се като опонент на Башар Асад, той прекарва 37 години във Франция, преди да се завърне в Сирия през 2021 г., за да избегне наложена му присъда от четири години лишаване от свобода във Франция по обвинения за пране на пари като част от организирана престъпна група и незаконно присвояване на сирийски публични средства. Бившият командир на „Защитните бригади“ е обвиняван също така от федералната швейцарска прокуратура в разпореждането на убийства, мъчения, жестоко отношение и незаконно задържане на хора в Хама.

