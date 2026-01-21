Как да удължите цъфтежа на коледния кактус след празниците

Коледните кактуси цъфтят през зимата , когато дните стават хладни и къси. Макар ниските нива на светлина да предизвикват цъфтеж, торенето на коледните кактуси в точното време и по правилния начин е ключово за това растението ви да цъфти както никога досега. В ръководството по-долу ще научите точно как и кога да торите коледните кактуси и ще намерите най- добрите варианти за торене , за да осигурите правилните хранителни вещества за много впечатляващи цветове.

Коледните кактуси, както и тясно свързаните с тях кактуси за Деня на благодарността и Великден , не са стандартни кактусови растения. Тези кактуси не само не произвеждат бодли, но всъщност са тропически растения, произхождащи от влажните дъждовни гори на Южна Америка. Така че не е чудно, че имат различни нужди от грижи от бодливите пустинни кактуси.

Докато пустинните кактуси обикновено се торят с тор за кактуси или сукуленти, празничните кактуси цъфтят най-добре, когато се торят с балансиран, течен, органичен тор за стайни растения или африкански теменужки. Добавянето на малко компост или отливки от червеи от време на време върху почвата в саксията също може да бъде полезно. Някои градинари препоръчват също да се прилага английска сол, разредена във вода, през целия вегетационен период, за да се задоволи по-високата от средната нужда на празничните кактуси от магнезий

Кога да торите коледен кактус

Може да е изкушаващо да наторите коледните кактуси, когато видите цветни пъпки, образуващи се по клоните им през зимата. Но ако чакате до този момент, за да наторите растенията си, те няма да имат енергията, от която се нуждаят, за да цъфтят добре. Да не говорим, че повечето стайни растения не могат да абсорбират ефективно торове през зимата и продължаването на торенето на растенията в края на сезона може да доведе до изгаряне на корените и други проблеми.

Вместо това е най-добре да започнете да торите коледните кактуси в началото на пролетта - когато видите първите признаци на растеж на нови стъбла. Продължете да торите растенията си до края на пролетта и лятото, но спрете торенето в началото на есента и не торете отново до следващата пролет. Можете да използвате същия график за торене за всяко празнично кактусово растение, включително кактуси за Великден и Деня на благодарността.

Как да наторите коледен кактус

Коледните кактуси се хранят сравнително леко, така че обикновено се справят добре с течни органични торове, но можете да ги подхранвате и с торови колове или гранулиран тор, предназначен за цъфтящи стайни растения. Ако използвате течен тор, разредете тора наполовина с вода и прилагайте разредения тор приблизително веднъж на всеки две до четири седмици като част от редовния си режим на поливане.

След поливане, отцедете излишния тор, събран в саксията, за да не останат корените в влажна почва. И промивайте почвата с дъждовна или дестилирана вода на всеки няколко месеца, за да предотвратите натрупването на соли от тора.

Ако желаете, можете също да нанесете леко количество отливки от червеи или компост около растенията си през пролетта и лятото и да подхранвате растенията си веднъж месечно с английска сол, разредена във вода. Използвайте около 1 чаена лъжичка английска сол за всеки 1 галон вода и не прилагайте сместа от английска сол през същата седмица, в която прилагате течен тор .