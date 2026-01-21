Засадете тази билка, за да привлечете късмет в дома си

Ароматната билка, наречена свещен босилек (Ocimum tenuiflorum), има дълга история като свещено растение в индийската култура. Общото ѝ наименование се превежда на хинди като „несравнимият“, а на английски е известна още като тулси. Тези имена сочат към индуисткото вярване, че тази билка е проявление на богинята Лакшми и нейната роля във Васту Шастра, индийски философски начин за проектиране на пространства с внимание към баланса на елементите и потока на енергията. Ако използвате принципите на Васту Шастра в дома и градината си или просто се надявате да се обградите с положителна растителна енергия, помислете за отглеждане на свещен босилек, за който се смята, че носи късмет и просперитет в околната среда. Отгледайте свещен босилек от семе, след което или дръжте почитаното растение на закрито, или го преместете в градината си с билки, предпочитана за топло време. След като имате процъфтяващ свещен босилек, се смята, че определени места в дома засилват свойствата му за късмет.

Как да отглеждате пресен босилек в стара бутилка за вашата кухненска билкова градина

Свещеният босилек е роднина на по-познатия сладък босилек (Ocimum basilicum), който се използва по-често в готвенето, но можете да го различите по виолетовия оттенък на листата му, които са по-заострени от другите сортове босилек и имат по-ясно очертани назъбени ръбове. Въпреки че е ядлива билка, свещеният босилек има по-силен и по-пикантен вкус от сладкия босилек, с нотки на мента, черен пипер и лимон. Независимо дали се яде суров, приготвен на чай или смлян на прах, най-често се консумира по здравословни причини, особено според принципите на аюрведическата медицина.

Засаждане на семена и правилно засаждане за късмет

Още: Как лесно да отгледаме босилек у дома целогодишно

Подобно на сладкия кулинарен босилек, трябва да отглеждате тази билка от семена, а не от разсад , за по-голям контрол върху растежа ѝ. Посейте семената в добре навлажнена смес от торфен мъх и перлит, за да им дадете най-добър шанс да покълнат. Ако целта ви е да прехвърлите свещения босилек в земята навън, започнете този процес около четири седмици преди последните слани във вашия район.

Как да подготвим растенията босилек за зимата

Начинът, по който се грижите за свещения босилек, за който е известно, че достига височина от 60 см или повече, зависи от това как искате да го използвате. За да се възхищавате на цветовете му, оставете го да расте диво, но за да го приберете за готвене или чай, отрежете листата, преди да се появят цветовете. Честото бране на листата ще доведе до развитието на още повече листа за изобилна реколта.

Още: Как да засадите и отглеждате босилек

Има специфични правила за това къде да поставите растенията свещен босилек, ако следвате Васту Шастра. Практиката е, че свещеният босилек трябва да се поставя на изток, като се избягва южно място. Тъй като растението се счита за свещено, тази система за дизайн изисква буквално да се повдигне растението, вместо да се отглежда на нивото на пода или земята, и да се държи далеч от почистващи прибори, които се замърсяват. Добре е, че свещеният босилек е билка, която вирее във висящи кошници . И накрая, свещеният босилек трябва да се отглежда в нечетен брой според Васту Шастра, така че ако искате да получите повече от едно, добавяйте растения на стъпки от по две!