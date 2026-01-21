Спорт:

Доц. Татяна Буруджиева: Радев иска различни избиратели, няма да е радикален (ВИДЕО)

Румен Радев иска различни избиратели, няма да е радикален. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ доц. Татяна Буруджиева. Тя отговори на въпрос може ли да се прогнозира коя партия ще бъде ракета-носител на Радев на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Припомняме, че близки до президента в оставка отхвърлиха възможностите това да бъдат “Български възход“ на Стефан Янев и “България може“ на Кузман Илиев. По информация на Actualno.com е възможно това да бъде партията на Симеон Славчев МИР. Ето какво каза доц. Буруджиева: “Ако е МИР на Симеон Славчев, не е много полезен знак за десните избиратели, защото категорично поставя него вляво.

А Радев иска и се нуждае от десните избиратели, както се нуждае и от избирателите на радикални партии. Неслучайно обръщението му имаше един такъв привкус на патриотизъм. Много сериозен.

Ореолът на генерал и пилот

Там ще се използва в кампанията предполагам ореолът на българския генерал, на пилота. Ще се върнем към онези неща, които бяха в първата му кампания, ако си спомняте, за да може да говори на тези хора.

Макар че той там не си постла добре. Не е случайно, че Костадин Костадинов от “Възраждане“ се ядоса, и тази реакция е защото същият този Радев отказа да признае подписите на хората под искането за референдум, само и само да каже, че той го иска.

Това няма да му бъде простено, освен това той никога не е бил автентичен говорител на този тип избиратели. Просто никога. И ще се получи това, което се получи с опита, ако си спомняте, на Корнелия Нинова да влезе в този терен с национализма.

За да те припознаят, особено за такова кратко време, каквото предстои, е необходимо да имаш много радикални послания. Нещо, което Радев според мен няма да направи, защото той иска различни избиратели.

Няма как да бъде крайно радикален, бързо да се постави в един терен, от който няма да може да получи достатъчно, за да вземе първото място, към което се стреми.“

Ще има ли пълно мнозинство

Попитана дали е възможно Радев да има пълно мнозинство с над милион гласа в следващия парламент, доц. Буруджиева каза: “Не, не ги виждам. Много е различна ситуацията. Трябва да има катастрофична ситуация.

Трябва да има нещо, което да окрупни вота. В момента протестите не го окрупниха, а битката, която започва между партиите, съвсем няма да го окрупни.

Защото това не е и целта на предизборната кампания. Целта е всеки един от българските граждани да избере тази партия, която да го представлява. Т.е. целта е представителство, не е целта една партия да победи.“

Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
