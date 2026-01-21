Лайфстайл:

Ще участват ли български военни в учение в Гренландия?

21 януари 2026, 19:52 часа 361 прочитания 0 коментара
Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че България не планира участие на свои военнослужещи в учението на НАТО в Гренландия. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана, където Запрянов отговаряше на въпрос на народния представител Ивелин Първанов от „Възраждане“. Първанов попита дали има вероятност български военни да се включат в предстоящото учение.

Международният контекст около Гренландия остава напрегнат. Франция е готова да съдейства за учението, след като американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към придобиване на острова и заплаши с високи мита страните, които не съдействат.

