Не допускайте тези грешки: Ето как да подготвите тревата за есента

С наближаването на по-хладното есенно време, моравата ви може да показва признаци на стрес, като кафяви петна или изтъняваща трева, на които трябва да се обърне внимание сега. Задачи като пресяване, аериране и прилагане на правилните хранителни вещества могат да помогнат за възстановяване на летните щети и да подготвят тревата ви за зимен латентен период.

Заточете ножа на косачката си

Грижата за тревните площи в края на август включва задачи с голямо въздействие за насърчаване на растежа, но не забравяйте за основната поддръжка на косачката.

За да се подготвите за есенния период на растеж трябва да наострите ножа на косачката си сега - проект, който много собственици на жилища пренебрегват до края на лятото. В този момент ножът ви вероятно е малко тъп, а тъпият нож може да остави назъбена трева, което я излага на болести. Острото ножче и чистият отрез помагат за защитата на тревата ви. Направете тази стъпка приоритет, за да не добавяте ненужен стрес към моравата си, когато е в режим на възстановяване.

Косете на по-ниска степен

След като ножовете на косачката ви са остри, е време да регулирате височината. След лято, прекарано в косене на по-голяма височина, сте готови да спуснете ножа на косачката и да косите тревата малко по-ниско, особено ако пресявате.

Аерирайте тревата си

Следващата стъпка в грижата за тревата може да е такава, която никога преди не сте правили. „Аерирането е важна, но понякога пренебрегвана стъпка, която може значително да подобри здравето на вашата морава.

Аерирането сега намалява уплътняването на почвата, подобрява усвояването на вода и хранителни вещества и насърчава по-дълбокия растеж на корените, което може да има решаващи ползи, преди тревата да започне да се забавя за есента. Задачата може също да намали натрупването на слама и да увеличи общата гъстота на тревата през по-хладните месеци.

Нанесете тор

Нуждите от торене варират в зависимост от вида на тревата и региона.

Що се отнася до приложението 230 грама азот на 93 кв. м. за тревни площи със зойзия и стоножки и до 460 грама за бермудска трева и Св. Августин. Просто се уверете, че не торите твърде късно в сезона, тъй като тези треви скоро ще започнат да забавят растежа си.

Ако е необходимо, може да се направи леко лятно подхранване в началото на август, но по-интензивните приложения трябва да изчакат до септември, когато треви като кентъки блуграс, власатка или райграс започват пиковия си вегетационен период.

Помислете за график за поливане

Някои домакинства може да поддържат постоянен график за поливане, за да поддържат тревата си зелена през целия август. Повечето тревни площи се нуждаят от между 2,5 и 5 см вода седмично, или от валежи, или от допълнително напояване.

При нормални условия, поливането три сутрини седмично за около 20 до 30 минути на зона обикновено отговаря на нуждите на тревата. Въпреки това, по време на горещи вълни или суши може да се наложи да поливате ежедневно или през ден за 45 до 60 минути, за да компенсирате влагата, загубена чрез изпаряване.

Най-доброто време за поливане е рано сутрин и това е особено важно през август, когато слънцето е интензивно и почвата може да изсъхне бързо.

Ако не можете да поливате моравата си, специалистите препоръчват:

Косене по-рядко с по-голяма височина, за да се осигури сянка на почвата и да се намали изпарението на вода

Избягване на пешеходно движение, за да се предотврати претоварването на крехката трева

Подхранване с компост за естествено задържане на влагата и подобряване на здравето на почвата

Оставянето на тревата да влезе в състояние на покой, естествен механизъм за оцеляване

Планиране на есенни ремонти (като засяване или аериране) за подмладяване на тревата, когато се завърнат по-хладни и по-влажни условия

