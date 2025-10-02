Не засаждайте тези 3 растения през есента

Есента е популярно време за засаждане на многогодишни растения. Почвата в градината е все още топла от лятото и влагата обикновено е в изобилие. Многогодишните растения намират оптимални условия за бързо вкореняване. Има обаче някои многогодишни растения, за които пролетното засаждане е много по-разумно.

Не засаждайте есенни анемони през есента

Градинарите препоръчват засаждането на многогодишни растения контрациклично – тоест, пролетно цъфтящи многогодишни растения от края на лятото до есента, а есенно цъфтящи – от пролетта до началото на лятото. Няма нужда да се прави догма от това, но шансовете на някои многогодишни растения, които цъфтят късно през есента, да се вкоренят са много по-малки от октомври нататък, отколкото ако са били засадени през пролетта.

Есенните анемони са отличен пример. Когато наблюдавате колко плитко се вкореняват есенните анемони, можете да си представите, че те лесно биха замръзнали, ако не са закрепени в земята. Ако засадите това многогодишно растение, което е чувствително към слана, когато е младо, през пролетта, то вече има цял вегетационен период, за да се вкорени. Младите есенни анемони трябва да бъдат покрити с листа и смърчови клони през първите няколко зими. Същото важи и за есенните хризантеми.

Други чувствителни към зимата многогодишни растения включват Gaura lindheimeri (Oenothera lindheimeri) и Kniphofia (факелна лилия), както и алпинеуми като Helianthemum, Artemisia schmidtiana 'Nana' и Delosperma (ледено растение). Тези многогодишни растения обикновено идват от региони с по-меки зими или са защитени под снежна покривка през зимата. Прясно засадени, те са особено чувствителни към гола слана и страдат от зимна влага.

Защитете билки като мащерка от зимна влага, като ги засадите през пролетта

Многогодишните растения, които са чувствителни към зимна влага, определено не трябва да се засаждат през есента. Ако сърцевината на растението остане влажна твърде дълго по време на дъждовни зими, тя ще изгние.

Средиземноморските видове са особено изложени на риск, особено билки като мащерка (Thymus). Най-добре е да се засаждат през пролетта и да се смесят с едър пясък или фин чакъл при засаждането, за да се осигури по-добър дренаж.

Същото важи и за други средиземноморски билки като Helichrysum, Salvia officinalis, Satureja и Ruta. Много сребристо- и сиволистни многогодишни растения, включително Artemisia schmidtiana 'Nana' и santolina, са изложени на висок риск от удавяне.

При засаждане през есента растенията се засаждат по-дълбоко, отколкото през пролетта, за да се предотврати изтласкването им. Ако се засадят твърде плитко, кореновата топка ще замръзне в слана и ще загуби контакт с почвата.

За къснорастящите декоративни треви е по-добре да изчакате до пролетта

Що се отнася до тревите, често се казва, че не трябва да се засаждат през есента, а по-скоро да се изчака до пролетта. За късно поникващите треви като пампаската трева (Cortaderia), пролетта всъщност е по-подходящото време за засаждане.

Всички декоративни треви за топъл сезон – и това включва най-популярните декоративни треви, от китайската сребърна трева (Miscanthus) до фонтанната трева (Pennisetum) и просото (Panicum) – навлизат във фаза на латентност през есента. Те спират растежа на корените си до следващата пролет. Засаждането им през последната третина на годината не предлага никакви предимства, но един съществен недостатък: те все още не са вкоренени, особено чувствителни са към слана и страдат от често влажните ни зими.

Ако се засадят през пролетта обаче, те започват да се вкореняват веднага и се установяват след три до шест месеца. Предвид изменението на климата обаче есента все повече се удължава през зимните месеци.

На практика е доказано, че например китайската тръстика, която се продава в саксии, обикновено все още може да се засади без никакви проблеми през септември. През ноември обаче определено е твърде късно за засаждане на есенноцъфтящи треви.

