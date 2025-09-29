Никога не правете тези 5 неща, когато чистите градината през есента

Есента е синоним – поне за градинарите – на ножици, гребла и торби за боклук. Целта е да се „подреди“ градината, преди да настъпи зимата, разбира се, но понякога желанието ни за спретнатост може да причини много проблеми. Всъщност има редица грешки при почистването на градината, които могат да навредят на градините ни, да не говорим за местната дива природа.

5 грешки при почистване на градината, които трябва да се избягвате

Почистване на листата

Забавен факт: Можете просто... да ги оставите там. Всъщност, абсолютно трябва да ги оставите там, тъй като те осигуряват жизненоважен подслон за зимуващите пеперуди, молци, жаби, опрашители и други полезни насекоми.

Ако имате нужда от още една причина да се откажете от духалката си за листа, струва си да запомните, че падналите листа се разграждат в листен мулч, който служи като отличен подобрител на почвата. Или, разбира се, можете да опитате със студено компостиране и да ги превърнете в компост от листна плесен.

Намаляване на броя на многогодишните растения

Твърде изкушаващо е да отрежете многогодишните си растения и да премахнете всички останали семенни главички, листа и треви, но е най-добре да ги оставите по редица причини. Първо, те добавят защитен слой към растенията, които се опитват да преживеят студените месеци, да не говорим, че действат като прекрасно зимно одеяло за опрашители и други полезни насекоми.

Второ, тези семенни главички? Те не само изглеждат зашеметяващо с нотка слана (щипка зимен интерес никога не е излишна!), но и ще служат като ценен източник на храна за птиците. И тъй като нашите пернати приятели се нуждаят от цялата помощ, която могат да получат по това време на годината, подрязването на семенните главички е грешка при почистването на градината, която е най-добре да се избягва на всяка цена.

Бонус съвет: ако вече сте отрязали всичките си семенни главички, не се отчайвайте! Вместо това, погрижете се да създадете станция за храна и вода, която птиците да посещават през зимата.

Премахване на мъртва дървесина и кухи стъбла

Следващото в списъка с грешки при почистване на градината е изхвърлянето на мъртва дървесина и кухи стъбла. Бръмбарите, самотните пчели и гъбите ги използват за местообитания, което би трябвало да е достатъчна причина да ги държим на място, но си струва да се отбележи, че гниещата дървесина също обогатява почвата.

Вместо това, опитайте да подредите дърва в тих ъгъл и дръжте кухите стъбла изправени, където е възможно.

Подрязване на стари дървесни цъфтящи растения

Подрязването не изглежда като грешка при почистване на градината, но има определени растения, които никога не бива да подрязвате през есента, особено тези, които цъфтят върху стара дървесина. Това включва азалии, рододендрони, люляци, форзиции и филипинки, както и дъболистни, едролистни, планински и катерливи хортензии.

Разгледайте специфичните изисквания за резитба на вашите градински растения, преди да се захванете с ножиците си за подрязване. И не забравяйте да използвате нещо чисто, остро и подходящо за целта.

Използване на химикали

Изкушаващо е да посегнем към хербициди и пестициди, когато почистваме външното си пространство, но това е една от най-вредните грешки при почистване на градината в нашия списък. Не само убива опрашители и полезни почвени организми, но и оттичащите се води могат да замърсят местообитанията.

Вместо това, плевете плевелите на ръка (приемайте го като тренировка!) или използвайте мулч, за да ги потиснете. Преди всичко, опитайте се да приемете някои несъвършенства; природата е съществувала много преди човешкото управление да влезе в действие и тя има способността сама да преодолява проблемите.

И ей така, вече знаете точно кои грешки при почистването на градината да избягвате тази есен, особено ако искате да се грижите за местната дива природа. Успех…

