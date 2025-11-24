Подгответе лавандуловите си растения за зимата с едно просто допълнение към почвата

Лавандуловите растения (Lavandula) са устойчиви на суша и виреят на пълно слънце, като истинските любители на лятото, каквито са. Ако лавандулата беше човек, вероятно щеше да се забавлява на пясъчен плаж някъде с широкопола шапка и слънчеви очила. Тези тревисти многогодишни растения са известни с ярколилавите си цветове и сиво- си листа, които озаряват всеки градински пейзаж.

Тънкости при засаждане на розмарин и лавандула заедно

Предпочитайки добре дренирана почва, лавандуловите растения, които престояват във влажната, подгизнала земя през зимата, не издържат много добре. Както може би си представяте, тези топли красавици се нуждаят от малко допълнителна любов, за да преживеят студените зимни месеци. Един лесен начин да направите това е да добавите лек слой органичен мулч върху почвата.

Органичният мулч се състои от естествени материали като слама, листа, окосена трева или дървени стърготини, които всъщност разграждат и смесват хранителните вещества директно с почвата. Елементи като тези са едни от най-добрите съставки, които можете да използвате във вашия „Направи си сам“ мулч . Разбира се, можете да закупите торби с мулч и от местния градински център. Макар че не всички растения се нуждаят от мулч, лавандулата е един от видовете растения, които се нуждаят от мулч през зимата . Той не само помага за защитата на корените на растенията от екстремни метеорологични условия, но и подобрява аерацията и дренажа на почвата. Ето това е печелившо решение за всички. Това е огромна подкрепа за лавандуловите растения, които копнеят за по-сухата почва в по-топлите дни. И за ваш късмет, това не е много сложен процес.

Как да мулчирате лавандулови растения, за да ги предпазите през зимата

Времето е ключово, когато става въпрос за зимен мулч. Ще трябва да изчакате, докато земята замръзне и растението е в латентно състояние. Когато се стигне до този момент, можете да добавите тънък слой (около 2,5 до 5 см) органичен мулч върху почвата в основата на растението. Добър избор на органична материя за полагане върху латентното растение е слама или нарязани листа. Единственият недостатък на използването на органичен мулч през зимата е, че той може да привлече нежелани вредители, търсещи храна и подслон. Поддържането на мулча сух и редовното му разчистване с гребло ще държи вредителите далеч.

Зимоустойчивостта на лавандулата е малко по-различна в зависимост от сорта. Например, английската лавандула е сравнително зимоустойчива в зони от 5 до 9 на USDA. Испанската и френската лавандула са малко по-малко издръжливи и попадат в зони 8 и по-топли. Ако сте в зона на издръжливост на USDA по-ниска от 8 и имате испански или френски сортове, може да се наложи просто да внесете лавандулата си вътре за зимата. За всички останали, мулчът ще бъде всичко, от което се нуждаете, за да помогнете на растенията си да преживеят студения сезон.