Заради руската заплаха: Ето къде се връща задължителната казарма в Европа

Някои страни никога не са премахвали наборната военна служба, други са я възстановили в отговор на заплахата, породена от Русия, или я обмислят на доброволна основа: Агенция Франс Прес направи равносметка на военната служба в Европа, тъй като Еманюел Макрон ще посети армейски обект във Варсес (Изер) в четвъртък, в рамките на 27-ма планинска пехотна бригада, за да обяви „нова рамка за служба в нашите въоръжени сили“ и да отговори на „желанието за ангажираност“ на младите хора, пише Le Monde.

Ето къде военната служба е задължителна

В Дания продължителността на военната служба беше увеличена миналата година от четири на единадесет месеца и тя е задължителна за жените от 1 юли. Младите датчани се избират чрез лотария да изпълняват службата си или не, в зависимост от нуждите на армията.

Във Финландия наборниците изпълняват задължителната си военна служба в продължение на приблизително шест, девет или дванадесет месеца, в зависимост от специалността и ранга им. След това те се прехвърлят в резерва до 50 или 60-годишна възраст, отново в зависимост от ранга им. Правителството обмисля повишаване на възрастта на резервистите до 65 години. Военната служба е доброволна за жените.

През 2013 г. Норвегия реши да направи дванадесетмесечната военна служба задължителна и за жените, в името на равенството между половете. Приблизително 15% от дадена възрастова група се избират въз основа на квалификация и мотивация.

В Естония военната служба за мъжете е с продължителност от осем до единадесет месеца и се провежда на териториален принцип, което им позволява да бъдат обучавани във сформирани части след постъпване в резерва. За жените е доброволна.

Гърция запазва задължителната военна служба за мъже над 18 години за период от девет до дванадесет месеца. През март правителството даде възможност на жените да изпълняват военна служба на доброволни начала.

В Кипър четиринадесет месеца военна служба е задължителна за мъжете. През април парламентът прие закон, с който тя се разширява и за жени доброволки.

Австрия и Швейцария, неутрални страни, също имат задължителна военна служба за мъжете, съответно от шест и девет месеца, и доброволна служба за жените.

Връщане на наборната военна служба в няколко страни Литва беше първата страна, която възстанови задължителната военна служба за мъжете през 2015 г., след като я преустанови през 2008 г. Изборът се извършва чрез лотария за деветмесечна служба, която е доброволна за жените.

След завършване на службата си, наборниците се прехвърлят в резерва за десет години, като този период ще бъде удължен до петнадесет години през 2026 г. Швеция въведе отново наборната военна служба през 2017 г. след седемгодишно прекъсване. Тя е задължителна както за мъже, така и за жени за период от девет до петнадесет месеца, в зависимост от специалността им. На практика само няколко хиляди служат, според нуждите на армията. В случай на криза всички млади шведи имат право да изпълняват гражданска служба, за да допринесат за цялостната отбрана на страната.

През 2023 г. Латвия възстанови единадесетмесечната задължителна военна служба за мъжете – доброволна за жените – която беше премахната през 2006 г. Младите латвийци могат да изберат да дадат приоритет на петгодишен ангажимент в националната гвардия, включително годишни периоди на обучение.

В края на октомври Хърватия гласува за възстановяване на задължителната военна служба за мъжете от 2026 г., която беше преустановена през 2008 г. малко преди страната да се присъедини към НАТО.

Доброволчеството набира скорост в Европа

Белгия отмени наборната военна служба през 1994 г., както направиха и Нидерландия (1997 г.), Испания (2001 г.), Чехия и Унгария (2004 г.), Италия (2005 г.), Румъния (2006 г.) и България (2007 г.). Нидерландия въведе доброволна военна служба през 2023 г., а България през 2020 г.

Белгия въведе дванадесетмесечна доброволна военна служба, отворена както за мъже, така и за жени, считано от 2026 г. Целта е до 2028 г. броят на доброволците да достигне 1000. В Обединеното кралство наборната военна служба приключи през 1960 г. Правителството на Киър Стармър погреба плана за възстановяването ѝ, повдигнат от неговия предшественик.

В Германия, където наборната военна служба беше преустановена през 2011 г., управляващата коалиция постигна компромис за въвеждане на доброволна военна служба в подкрепа на армията, страдаща от недостиг на новобранци. Очаква се законопроектът да бъде гласуван през декември. Целта е да се наберат 20 000 доброволци до 2026 г.

Наборната военна служба беше преустановена през 2009 г. в Полша, с което беше въведен доброволен едномесечен курс на основно военно обучение, евентуално последван от единадесет допълнителни месеца специализирано обучение.

Във Франция, където наборната военна служба е преустановена през 1997 г., съществува адаптирана военна служба (SMA) в отвъдморските територии и доброволна военна служба (SMV) в континентална Франция, като и двете са по същество замислени като програми за обучение и намиране на работа. Универсалната национална служба (SNU), стартирана през 2019 г. за млади хора на възраст от 15 до 17 години, е гражданска програма, която включва лагер за сплотеност, последван от две седмици общественополезен труд. Тя обаче никога не е получавала широка обществена подкрепа.