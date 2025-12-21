Популярният сорт лимон, който можете успешно да отглеждате на закрито

Представете си, че откъсвате пресен лимон от дърво, което сами сте отгледали. Помислете за гладките и лъскави листа, за задържащия се аромат на цитруси във въздуха, за визуално привлекателния силует на дървото. Лимоновите дървета често се възприемат като растения само за открито в тези меки, топли през цялата година райони, а животът навсякъде другаде може да означава, че просто нямате късмет, когато става въпрос за отглеждане на собствено лимоново дърво... нали? Въпреки че на пръв поглед лимоновото дърво може да изглежда просто недостижимо за вашата ситуация, всъщност има един сорт, който можете да отглеждате изцяло на закрито, което ви позволява да се наслаждавате на този привличащ вниманието цитрус, независимо от местния климат.

Трик, с който вашето лимоново дърво ще дава плодове на закрито през зимата

Виждали ли сте някога някой да се хвали с разкошно лимоново дръвче в саксия? Най-вероятно това е бил лимон на Майер (Citrus x limon 'Meyer'), малък, компактен сорт лимоново дръвче, който расте добре в саксии. В резултат на това той е достатъчно универсален, за да расте на закрито или на открито, в зависимост от средата, което прави мечтата ви да имате собствено лимоново дръвче възможна, независимо къде се намирате.

Как лесно да размножим лимоново дърво с краставица

Въпреки че изборът на този лимон пред други сортове прави отглеждането на закрито лесно, все пак е важно да се осигури правилната грижа за лимоновите дървета на Майер . Това означава да се обръща внимание на нуждите им от растеж, както и да се допълва опрашването, когато се отглеждат изцяло на закрито.

Как да отглеждаме лимони на Майер на закрито

Отглеждането на лимоново дърво Meyer на закрито започва с избора на подходящото дърво за вас. Можете да направите това, като пазарувате в местен разсадник, изберете дърво, което е здраво и процъфтяващо без забележими признаци на усложнения, или като отгледате лимона си Meyer от семена . Само имайте предвид, че ако изберете да започнете от семена за вашето лимоново дърво, може да отнеме до десетилетие (или повече), за да видите плодове.

Що се отнася до условията за отглеждане, лимоните Майер растат най-добре при условия на светлина, вариращи от частична сянка до пълно слънце. Един прозорец с южно изложение в дома ви без препятствия ще осигури най-много слънчева светлина през целия ден, което ще помогне да се постигне изискването за шест часа пълно слънце. Прозорците с източно или западно изложение ще осигурят пряка слънчева светлина в продължение на няколко часа всеки ден, като се съчетават по-добре с частична сянка. Избягвайте да поставяте лимоновото си дърво Майер на прозорец с северно изложение, тъй като те обикновено не получават пряка светлина. Тези дървета виреят най-добре в неутрална или леко кисела почва и макар че обичат постоянно влажна почва, добрият дренаж е задължителен.

А сега, какво ще кажете за опрашването? Лимоните на Майер могат да се самооплождат, но все пак се нуждаят от помощ, когато става въпрос за пренасяне на цветен прашец от цвят на цвят. Ако живеете в район с достатъчно топло време, можете да преместите дървото си навън през деня, докато цъфти, което ще позволи на опрашителите да направят своята магия. В противен случай, един съвет за успешно отглеждане на лимоново дърво на Майер на закрито е да го торите ръчно.