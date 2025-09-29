Пресаждане на магнолия: кога и как да го направите правилно

Може да се окаже, че магнолията е на грешното място в градината: твърде сенчесто, твърде пренаселено, твърде незащитено. Може би градината се нуждае от преустройство, а вие не искате да се откажете от любимата си магнолия при преместването.

В такъв случай нямате друг избор, освен да преместите магнолията от старото ѝ място на ново. Но можете ли просто да презасадите магнолии?

Пресаждане на магнолии? Да, но само когато са млади

Магнолиите са великолепни цъфтящи дървета с екзотичен чар. Ако една магнолия се остави необезпокоявана на едно и също място в градината в продължение на няколко години, където корените могат да се установят добре в почвата, растението ще става по-красиво и ще цъфти по-обилно всяка година.

Колкото по-утвърдена е една магнолия, толкова по-трудно става пресаждането ѝ. Само след три години преместването ѝ на ново място става проблематично за повечето видове. Поради това в разсадника растенията се пресаждат първоначално на всеки две години, а по-късно на всеки три години, за да се гарантира, че ще продължат да растат безопасно в градината, след като бъдат продадени.

Пресаждането на стари магнолии - независимо кога и къде - е безсмислено. Най-късно след пет години - край. Ако причината за пресаждането е липсата на място, прореждането на растенията може по изключение да бъде по-добрата алтернатива - стига да подрязвате магнолията правилно.

Колко голяма може да бъде магнолията?

По-малките сортове се пресаждат по-лесно от дървовидните магнолии. Популярната звездовидна магнолия (Magnolia stellata), като малък храст, естествено има по-фина коренова система от много по-голямата магнолия (Magnolia x soulangeana). Това прави пресаждането по-лесно. Тя дори се отглежда в по-големи контейнери на балкони и покривни тераси. Там магнолията се пресажда най-късно, когато почвата с корени вече не може да абсорбира влага.

За засадените екземпляри, специалистите по разсадници имат трик: Ако магнолията е отгледана от известно време, отрежете кореновата бала около една година преди пресаждането. Храстът ще образува нови фини корени в кореновата бала, без да отслабва растението твърде много. Това прави самия процес на пресаждане по-малко стресиращ.

На какво трябва да обърнете внимание при пресаждането на магнолии?

Ако е абсолютно необходимо да преместите магнолията в градината, е важно да извършите правилно пресаждането и да следвате тези съвети. Вземете предпазни мерки, за да запазите здравата коренова бала на дървото или храста. Радиусът, в който изкопавате кореновата бала, зависи от размера на магнолията.

За храстите има емпирично правило: диаметърът на кореновата бала трябва да бъде половината от размера на храста. За храстовидна магнолия Юлан (Magnolia denudata) с височина един метър, вземете коренова бала с диаметър 50 сантиметра. За дървовидна магнолия Кобуши (Magnolia kobushi) базирате позицията си на ствола на височина половин метър и избирате диаметър на кореновата бала седем до осем пъти по-голям. За диаметър на ствола десет сантиметра това води до диаметър на кореновата бала от 70 до 80 сантиметра.

Чувствителните корени не трябва да се прегъват по време на пресаждането! Осигурете оптимални условия, за да може магнолията да оцелее при пресаждането на ново място. Това включва добре дренирана, богата на хумус и леко кисела почва. Напълнете дупката за засаждане с почва, специално предназначена за рододендрони.

Много важно: Не засаждайте магнолията твърде дълбоко, в противен случай тя ще спре да расте. През първоначалния период след пресаждането е особено важно кореновата зона да не изсъхва и да се полива редовно и обилно.

Кога трябва да пресадите магнолии?

Обикновено есента е най-подходящото време за пресаждане на пролетно цъфтящи магнолии. Вечнозелените магнолии се пресаждат най-добре през пролетта. Оптималното време обаче зависи и от индивидуалните условия в градината. Регионалният микроклимат, както и почвените условия, играят роля.

Някои експерти по магнолии в места с мека зима препоръчват пресаждането на растенията през февруари и март. Причината: Магнолиите имат месести корени, които лесно могат да изгният в дъждовна и влажна зима, ако бъдат пресадени през есента.

Колко бързо магнолията цъфти отново след пресаждане?

Обикновено са необходими два до три сезона, за да цъфти отново пресаден магнолия. Считайте го за добър знак, ако новозасадената магнолия влага енергията си в нов растеж, а не в великолепните си цветове и плодове. С правилните грижи тя скоро ще цъфти отново.

