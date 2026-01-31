Пълно ръководство за торене на бегониите

Бегониите са нежни многогодишни растения, отглеждани заради пъстрите им цветове и листа. Повечето бегонии могат да се отглеждат на открито в саксии, в земята или във висящи кошници на филтрирана светлина и влажна, но добре дренирана почва. Където не са издръжливи, отглеждайте като едногодишни или на закрито като стайни растения. Повечето бегонии могат да се размножават от листни, стъблени или коренищни резници, освен че могат да се засяват от семена.

Как правилно да преместите бегонията от открито на закрито без да загине

Стъблото е изправено и зигзагообразно между възлите. Това растение се радва на филтрирана светлина, но може да поеме малко слънце през зимата. Почвата в идеалния случай трябва да е влажна. Бегониите растат много добре и в компост на торфена основа. Обича влажността. Не обича студено време. Прищипването на връхчетата и подрязването на външните стъбла през вегетационния период придава на растението по-гъсто, подходящо за окачване. Внезапната промяна на температурата води до окапване на листата.

Торене за млади растения

Младите растения се нуждаят от допълнителен фосфор, за да насърчат доброто развитие на корените. Потърсете тор, който съдържа фосфор, P (второто число на торбата). Приложете препоръчителното количество за растението според указанията на етикета в почвата по време на засаждане или поне през първия вегетационен период.

Торене за утвърдени растения

Утвърдените растения могат да се възползват от торене. Направете визуална инвентаризация на вашия ландшафт. Дърветата трябва да се торят на всеки няколко години. Храсти и други растения в ландшафта могат да се торят ежегодно. Почвен тест може да определи съществуващите нива на хранителни вещества в почвата. Ако едно или повече хранителни вещества са ниски, може да се наложи специфичен, а не универсален тор. Торовете с високо съдържание на азот (N) ще насърчат растежа на зелените листа. Излишният азот в почвата може да причини прекомерен вегетативен растеж на растенията за сметка на развитието на цветни пъпки. Най-добре е да се избягва торенето в края на вегетационния период. Приложенията, направени по това време, могат да предизвикат буен, вегетативен растеж, който няма да има шанс да се втвърди преди настъпването на студеното време.

Торене на стайни растения

Стайните растения могат да се торят с: 1. водоразтворими, бързо освобождаващи се торове; 2. торове с бавно освобождаване при контролирана температура; 3. или органични торове като рибна емулсия. Водоразтворимите торове се използват на всеки две седмици или съгласно инструкциите на етикета. Торовете с контролирано, бавно освобождаване се внасят внимателно в почвата, обикновено само веднъж по време на вегетационния период или съгласно указанията на етикета. За органични торове, като рибна емулсия, следвайте указанията на етикета. Оставете стайните растения да „почиват“ през зимните месеци; спрете торенето в края на октомври и възобновете подхранването в края на февруари.