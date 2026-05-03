Расте като луда и покрива всичко: Защо всички садят тромпетна лоза

Основната цел на пълзящото растение в градината е да засенчва избрани елементи и да осигурява уединение. Тромпетната лоза също цъфти в красив оранжево-червен цвят, а цветовете ѝ наподобяват тромпетчета. Изисква малко поддръжка - просто я подрязвайте веднъж годишно и я поливайте по време на продължителни засушавания.

Тромпетна лоза - впечатляващо катерливо растение с екзотичен вид

Тромпетната лоза (Campsis radicans) е пълзящо растение, принадлежащо към семейство Bignoniaceae, произхождащо от Съединените щати и често култивирано в градини в България. Расте много бързо, 2-3 метра годишно, а стъблата ѝ достигат до 10 метра дължина. Цъфтежът на тромпетната лоза обикновено започва през юни и може да продължи до септември.

Цветовете се появяват на едногодишни издънки, декоративни са, с форма на тръба и се събират на по-големи гроздове. Предлагат се в най-различни цветове, от кремави и жълти до оранжеви и дори червени, като кремавоцветните сортове са по-рядко срещани в градините. След цъфтежа лозата дава плодове под формата на шушулки, но това рядко се случва в България.

Тромпетната лоза не се увива лесно около опорите поради доста дебелите си и негъвкави стъбла. Растението се катери с помощта на странични корени, които най-добре се прикрепят към гладки, стабилни повърхности, като стени на сгради или стволове на дървета.

Листата също са декоративни, тъмнозелени с леко назъбени ръбове и дълги до 35 см. През есента те пожълтяват и червенеят.

Засаждане и отглеждане на тромпетна лоза

Когато решите да отглеждате тромпетна лоза, не забравяйте, че тя предпочита плодородна почва, със смес от глина и хумус, и pH между 6,5 и 7,2. В същото време видът е много толерантен, така че ще вирее и в по-бедна почва. Поддържането на постоянна, умерена влажност е от решаващо значение. Растението вирее на слънце, така че в българския климат най-често се засажда през април и май или август и септември.

Младите разсади изискват редовно, но умерено поливане. По-старите екземпляри се справят по-добре с краткотрайни засушавания. Мулчирането е добро решение, тъй като помага за поддържане на адекватна влажност на почвата.

Торенето на растението може да започне през май и да продължи през юни и юли. Тромпетната лоза обикновено изисква торене два до три пъти на сезон. Прекомерното торене води до буен растеж и също така увеличава риска от повреди от замръзване, тъй като леторастите няма да имат време да се втвърдят преди зимата. Първото торене трябва да се извърши в средата на май, а последното - не по-късно от втората половина на юли.

Важна стъпка в отглеждането е резитбата, извършвана през март. По това време всички повредени, замръзнали и счупени леторасти трябва да се отстранят. Тези, които са цъфтяли предходната година, често се отстраняват. Това позволява на лозата да расте по-добре и да произвежда повече цветове.

Тромпетната пълзяща билка е добре устойчива на замръзване. Повечето от леторастите ѝ се вдървеняват преди първата слана, въпреки че някои може да замръзнат, като в този случай те могат просто да бъдат премахнати през пролетта. По-младите екземпляри трябва да бъдат защитени от замръзване, особено в основата, докато по-старите растения могат да издържат добре на замръзване.

