Отвлякоха петролен танкер край Йемен, подозренията са отново върху хутите

02 май 2026, 19:28 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Отвлякоха петролен танкер край Йемен, подозренията са отново върху хутите

Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Източна Африка - по-конкретно към Сомалия. Това е станало днес, 2 май, обяви йеменската брегова охрана, цитирана от AFP. Атаката е била извършена край провинция Шабуа, в централната част на Южен Йемен, предава БТА. Въоръжени мъже са се качили на борда на кораба, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия.

Справка в специализирания сайт vesselfinder.com показва, че танкерът за транспортиране на петролни продукти "Еврика" (M/T EUREKA) е бил изграден през 2006 г. и плава под флага на Того.

Йемен знае местонахождението на кораба

Йеменската брегова охрана, която е под контрола на международно признатото правителство на страната, каза още, че местонахождението на кораба е установено и се полагат усилия той да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа.

Не е ясно колко моряци са на борда и от кои държави са.

Снимка: Getty Images

Сомалия и пиратските нападения

Край Сомалия, която е от над 30 години е обхваната от нестабилност, в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения.

Хутите - шиитската проиранска групировка в Йемен - са отвличали плавателни съдове край страната, която контролират частично.

Йемен и Сомалия се намират от двете страни на Аденския залив, през който минава ключов за корабоплаването маршрут, продължаващ на север през протока Баб ел-Мандеб, Червено море и Суецкия канал.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
