Около 4,8 млрд. долара - това е цената, която дотук е "платил" Иран заради американската морска блокада на Ормузкия проток. Това са изчисления на Пентагона за щетите за иранската морска търговия с петрол, съобщава Axios. От средата на април десетки кораби са били върнати, а над 30 петролни танкера са блокирани в морето, което оставя Иран без достатъчно складови помещения и го принуждава да използва по-стари плавателни съдове само за съхранение на излишния петрол.

Някои доставки все още преминават през страната, като поемат по-дълги и по-рискови маршрути до Китай, но на по-висока цена. Дали ще има промяна, след като в края на тази работна седмица Пакистан отвори сухопътни транспортни маршрути в полза на Иран - предстои да видим.

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп обяви, че било "много печеливш бизнес" за американската военноморска флота да задържа кораби (при Ормузкия проток). "Като пирати сме", констатира той и пак обясни как "за 47 години" Иран тероризирал всички и че САЩ "не си играят игрички".

Trump on the U.S. Navy seizing ships:



It’s a very profitable business. We’re like pirates.pic.twitter.com/CTqUFl7QAe — Clash Report (@clashreport) May 2, 2026

Тръмп констатира и, че може би било по-добре да няма споразумение, но той работел да има "добро споразумение". "Отнема твърде много време" - още едно "дълбокомъдрено" заключение на американския президент, който потопи световната икономика в хаос еднолично с действията си срещу Иран и краят не се вижда

Trump on Iran:



Maybe we’re better off not making a deal at all.pic.twitter.com/Q1JZFGzgCl — Clash Report (@clashreport) May 2, 2026