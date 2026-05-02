Едно от най-влиятелните семейства в Иран стои зад най-голямата криптоборса - санкционираният режим прехвърля милиони през нея

Синовете на влиятелно семейство, поддържащо тесни връзки с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, контролират най-голямата борса за криптовалути в страната, превръщайки я от стартиращ бизнес в канал към световната икономика, използван както от държавни институции, включени в черни списъци със санкции, така и от обикновени граждани. Nobitex е основана през 2018 г. от братята Али и Мохамад Харази под алтернативно фамилно име. Тя твърди, че има 11 милиона потребители, което представлява над 10% от населението на Ислямската република. Въпреки че Иран е обект на всеобхватни западни икономически санкции, борсата не е включена в списъка на САЩ и техните съюзници.

Изключени от международното банкиране и изправени пред обезценена местна валута (риал) и галопираща инфлация, обикновените иранци използват борсата, за да купуват и държат криптовалута. Само че Nobitex е обработила и трансакции на стойност между десетки и стотици милиони долари, свързани със санкционирани групи, включително Иранската централна банка и мощната Иранска революционна гвардия, установи разследване на Reuters.

Nobitex: как Иран използва криптоборса за избягване на санкциите?

Nobitex се използва от иранската държава за прехвърляне на пари към съюзници извън конвенционалната банкова система, гласи анализ на блокчейн записи, извършен от криптоаналитичната фирма Crystal Intelligence. Това става ясно и от интервюта на информационната агенция с четирима финансови изследователи. Има разговори и с деветима иранци, които са работили за или с Nobitex. Шестима от бившите служители казват, че са знаели, че платформата се използва от иранското правителство и неговите служби за сигурност, за да заобикалят строгите западни финансови санкции.

От Nobitex казват, че никога не са имали споразумение с иранска държавна агенция и че никой от интервюираните от Reuters служители не е знаел за такова. „Срещаме значителни оперативни ограничения от страна на иранското правителство, включително обиски в офисите, блокиране на домейни и затваряне на банкови портали“, заявиха от Nobitex. „Тези действия са напълно несъвместими с идеята, че получаваме каквато и да е форма на държавна подкрепа".

Nobitex публично заявява, че целта ѝ е да даде възможност на иранците да инвестират в криптовалути въпреки „сянката на санкциите“, и съветва клиентите си как най-добре да избегнат наблюдението или прехващането на трансакциите им от западни правителства.

За да прикрие следите си, Nobitex променя адресите на портфейлите, които използва за прехвърляне на средства, и е разработила криптографски инструменти за допълнително замъгляване на връзките между свързаните портфейли поради „засилващите се ограничения, свързани с международните санкции“, според годишния доклад на компанията за 2021 г.

Освен това Nobitex съветва клиентите си да разслояват трансакциите, като използват множество адреси на портфейли, за да затруднят проследяването им от западните разследващи органи.

По време на хак на Nobitex през 2025 г. от групата Predatory Sparrow - криптовалута на стойност около 90 милиона долара беше изпратена към недостъпни портфейли, обозначени с нецензурни имена, насочени срещу Иранската революционна гвардия. Като показател за огромните ресурси на Nobitex, компанията и нейните акционери, включително братята, директно възстановиха парите на клиентите, чиито средства бяха откраднати.

Снимка: Getty Images

Криптоборсата не спира да работи дори без интернет по време на войната със САЩ и Израел

Фирмата е продължила да обработва трансакции през цялата война със САЩ и Израел, която започна на 28 февруари, дори по време на наложеното от правителството спиране на интернет в цялата страна и широко разпространените прекъсвания на тока в Техеран, посочват три фирми за анализ на блокчейна, които проследяват дейността, свързана с Nobitex и други борси.

През този период Nobitex е обработила трансакции на стойност над 100 милиона долара, което представлява около 20% от обичайната ѝ дейност, твърди Crystal Intelligence, която проучва потоците на ирански криптовалути от повече от четири години.

Братята крият знатни връзки

Али и Мохамад Харази са третото поколение от семейството си, което е в сърцевината на управляващия елит на Иран от Ислямската революция през 1979 г. насам. Членовете на семейство Харази са били съветници на върховните лидери и са заемали ключови политически, дипломатически и религиозни постове.

Кланът е свързан чрез брак с тримата върховни лидери на Ислямската република - основателя на революцията аятолах Рухола Хомейни, покойния Али Хаменей и сина му Моджтаба, който е начело на страната в момента.

Братята, използващи фамилното име Агамир, превърнаха Nobitex в доминиращия доставчик на криптовалути в страната. Той обработва около 70% от криптотрансакциите в Иран.

Не е необичайно някои иранци да имат и използват алтернативни фамилни имена. Но братята, изглежда, са единствените в най-близкото си семейно обкръжение, които редовно се дистанцират от известната си родословна линия. Вътре в компанията братята са криели името Харази дори от най-близките си хора, казват 7 бивши служители, интервюирани от Reuters. Някои от тези източници казват, че познават братята още от университетските си години. Тогава, както и сега, те не са използвали името Харази.

Слухове за самоличността на братята се появиха през 2024 г., когато китайски блог съобщи, че баща им е основен акционер в криптоборсата чрез сина си Мохамад, който е използвал фамилията Агамир.

Само един от интервюираните източници е научил за родствените връзки на братята директно от самите тях. Друг споделя, че е разбрал за това, след като е направил проучване за тях.

Сред най-изненаданите е бивш техен колега, който смятал Мохамад за близък приятел от много години. Този човек останал шокиран, когато от Reuters са му съобщили истината.

„Бях доста откровен в критиката си към режима, както и колегите ми“, казва друг бивш служител на Nobitex. „Когато разбрах фамилията на братята, се уплаших. Изразявах много омраза към режима и религията".

Според трима бивши служители опасенията сред персонала относно връзките на работодателя им с правителството се засилили, след като компания, свързана с един от основните инвеститори на Nobitex, Мохамад Багер Нахви, беше санкционирана от САЩ за доставка на дронове за Русия. Компанията, Safiran Airport Services, координирала „полети между Иран и Русия, включително такива, свързани с транспортирането на ирански безпилотни летателни апарати, персонал и свързано оборудване“, заяви Министерството на финансите на САЩ през септември 2022 г., седем месеца след като Русия нахлу в Украйна.

Safiran е регистрирана като частна компания, чийто заместник-председател е Нахви, бивш председател на Nobitex. Той беше един от първите и най-големите инвеститори в борсата.

Компанията е била подложена на натиск от режима?

Първоначалният съвет на директорите на Nobitex се е състоял от братята Али и Мохамад, заедно с Амир Хосеин Рад. И тримата са учили в елитния Технологичен университет „Шариф“, техеранският еквивалент на Масачузетския технологичен институт (MIT).

Рад, който няма родствена връзка с братята, и Али са били публичните лица на компанията, като Рад е бил главен изпълнителен директор. Мохамад е бил експертът по блокчейн.

Връзките на братята основатели с елита на Иран не спасяват компанията от необходимостта да балансира между противоречащите изисквания на различни влиятелни структури на иранската държава, казват бивши служители. Централната банка на Иран периодично забранявала на борсите, включително на Nobitex, достъпа до вътрешната банкова система.

Малко след като Nobitex започна дейност през 2018 г., Революционната гвардия посетила офисите на фирмата в Техеран и разпитала Рад, който тогава е бил главен изпълнителен директор. Няколко години по-късно гвардейците отново нахлули, арестували Рад, конфискували лаптопите на персонала и запечатали офиса. Няма индикации обаче, че някога Рад е бил обвинен.

Снимка: Getty Images

В офиса циркулирали различни обяснения за причината за различните посещения на Революционната гвардия. Един от хората казва, че това е било отмъщение за отказа на Nobitex да обработва средства на гвардията, свързани с продажби на петрол, подложени на санкции. Има и теза, че завистлив конкурент е твърдял лъжливо, че Nobitex мами хората, което явно е предизвикало проверките.

В интервю през декември 2025 г. с ирански подкастър Рад казва, че арестът му през 2021 г. е бил свързан с недоразумение относно връзката между Nobitex и друга компания със съмнителни бизнес практики. Рад, който не назовава другата компания, описва този арест като „един от страничните ефекти на работата в Иран". "Мисля, че има много малко предприемачи в Иран, които не са преживели нещо подобно", добавя той.

Иранските революционни гвардейски сили са ангажирани във всеки значим аспект на иранската икономика и биха проявили сериозен интерес към толкова важна компания като Nobitex, казва бивш висш служител на Министерството на финансите на САЩ, който е участвал в изготвянето на американската политика за санкции срещу Иран. „Веднага щом даден бизнес стане значително печеливш, ще видите как правителството се намесва и си взема дял“, казва Миад Малеки, който е работил в Министерството на финансите на САЩ от 2017 до 2025 г. и е бивш заместник-директор на Службата за контрол на чуждестранните активи. Сега той е старши научен сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите. „Не може да имате успешен бизнес в Иран, без той да бъде контролиран от режима“, категоричен е Малеки.

Въпреки натиска от страна на режима Nobitex процъфтява, а с него и състоянието на братята Харази.

През 2021 г. компанията се мести в нов, лъскав офис със зони за отдих, където служителите могат да играят видеоигри, да гледат филми или да се наслаждават на панорамната гледка към планината Алборз, разказват петима бивши служители. Разказите им съвпадат със снимки, публикувани от компанията в LinkedIn. От жените служителки не се изисквало да носят забрадки, също така офисите оставали отворени по време на религиозните празници.

Домашният адрес, свързан с личния номер на Мохамад, се намира в един от най-богатите квартали на Техеран.

Към края на 2022 г. борсата съобщи, че има 4,3 милиона потребители и 268 служители. Санкциите, които лишиха иранците от достъп до световната финансова система, значително засилиха привлекателността на Nobitex за иранските клиенти. По същество иранците не можеха законно да откриват акаунти в борси като Binance, но имаха тази възможност в Nobitex, което им осигуряваше достъп до световните криптопазари, подлежащи на неравномерно международно регулиране.

Атмосферата се промени донякъде през 2022 г. след националните протести, предизвикани от смъртта на младата Махса Амини в полицейски арест. Амини беше арестувана за предполагаемо нарушение на законите за хиджаба.

„Охраната на сградата и моралната полиция започнаха да контролират хиджаба на жените служителки и заплашиха да запечатат офиса“, казва бивш служител на Nobitex. След това дрескодът в офиса се прилагал по-стриктно, потвърждават други. „Ръководството стана по-строго по отношение на забрадките и протоколите за сигурност“, споделя човек, който редовно посещавал офисите на Nobitex и познавал добре основателите. „Дотогава компанията приличаше на технологичен стартъп".

Скрити адреси

Доказателства за това как Nobitex се вписва в иранската машина за заобикаляне на санкциите излязоха наяве чрез неочакван източник - Бабак Занджани. Той е ирански милиардер, осъден за измама.

Занджани отдавна е ключова фигура в иранските мрежи за заобикаляне на санкциите. През 2016 г. иранските власти го осъдиха на смърт за присвояване на средства. През 2024 г. присъдата му беше сменена. Въпреки това Занджани продължава да води публичен спор с Иранската централна банка, която го обвини, че не е възстановил откраднатите милиарди.

В тирада срещу централната банка през декември Занджани публикува адреси на портфейли в социалните мрежи, което позволи на външни криптоанализатори да разкрият сложна схема за заобикаляне на санкциите, в центъра на която стои Nobitex.

Част от схемата включваше прехвърлянето на поне 20 милиона долара от санкционирани средства на централната банка към адреси на портфейли, контролирани от Nobitex, разказват от Crystal Intelligence.

Трансакциите са били част от по-голяма мрежа от портфейли, контролирани от Иранската централна банка, която е купила криптовалути на стойност над 500 милиона долара между ноември 2024 г. и юни 2025 г., твърди фирмата за анализ на блокчейна Elliptic.

Около 347 милиона долара от тази сума са били изпратени от централната банка, която е под санкции от САЩ, към Nobitex през първите шест месеца на 2025 г., посочва Elliptic.

Снимка: Getty Images

Преминаването на парите през Nobitex след поредица от трансакции може да има ефекта на замъгляване на източника на средствата.

Nobitex заяви, че всички предполагаеми незаконни пари, които преминават през борсата, представляват „много малка част от общия обем“ и са се случили без знанието на компанията. „Когато се установи подозрително или несъответстващо на правилата поведение, подходът на Nobitex е твърд и включва окончателно закриване на акаунта“, гласи изявлението. В него не се дава определение за „несъответстващо на правилата поведение“.

Оценките за общия обем на незаконните трансакции на Nobitex варират значително. Те се основават предимно на адреси на портфейли, идентифицирани и санкционирани от различни правителства, включително на Израел и САЩ.

Elliptic е идентифицирала приблизително 366 милиона долара, които са били обработени чрез борсата. Chainalysis оценява числото на около 68 милиона долара. Crystal Intelligence говори за 22 милиона долара в преки преводи от санкционирани портфейли. Дори най-високата оценка е само 3% от общо 11 милиарда долара в криптовалута, обработени от Nobitex. Всички фирми предупреждават, че истинското число вероятно е значително по-високо.

Сред съюзниците на Иран поне две от фирмите откриха трансакции на Nobitex, включващи сметки, свързани с подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, които също са подложени на западни санкции.

Ключовата роля на Nobitex във финансовата система на Иран беше разкрита по време на тазгодишната война със САЩ и Израел. От 28 февруари повечето обикновени иранци нямат достъп до интернет поради наложено от правителството прекъсване, целящо да потисне несъгласието сред тях. Въпреки това Nobitex продължава да функционира. Не е ясно как се случва това.

Фирмата за интернет мониторинг Netblocks твърди, че само лицата, включени в „одобрен от държавата списък“ – между 1% и 2% от населението – са имали достъп до интернет през този период, докато държавата предприема репресивни мерки срещу сателитните връзки и VPN мрежите.

Crystal Intelligence установи, че някои от тази малка елитна група са изтеглили поне 54 милиона долара от борсата по време на войната, като голяма част от тях са изчезнали в чужбина при брокери, които превръщат криптовалутата в пари в брой, без да задават много въпроси.

На 1 април Nobitex публикува съобщение, целящо да успокои клиентите, че „въпреки нестабилността в инфраструктурата и системите за обслужване“ парите им са в безопасност и достъпни. В изявлението не се споменаваше директно войната. Но конфликтът засегна отблизо братята Харази същия ден, когато въздушен удар порази апартамента на техния чичо Камал, който е бил външен министър на Иран и съветник както на Али Хаменей, така и на Моджтаба Хаменей. Съпругата на Камал загина на място, а той почина от раните си дни по-късно, гласят съобщения в държавните медии.

Моджтаба Хаменей - новият върховен лидер, който загуби собствената си съпруга и баща при въздушен удар в първия ден на войната, изрази съболезнования в държавните медии и помоли за божествено възвисяване на „изтъкнатото семейство Харази“.

