ОАЕ отвориха напълно въздушното си пространство и обявиха, че всичко е като преди

02 май 2026, 18:29 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Авиационните власти на Обединените арабски емерства (ОАЕ) съобщиха на 2 май, че авиотрафикът в страната се е нормализирал, след като бяха отменени предпазните мерки, въведени на 28 февруари в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Решението е взето след цялостна оценка на оперативните условия и ситуацията около сигурността в координация със съответните институции, добави Генералната администрация за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция УАМ, предаде БТА.

Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност, отбелязва агенцията.

Най-натоварените летища в света

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди войната летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.

Обединените арабски емирства обаче се оказаха по-обстрелвани дори от Израел по време на иранските отговори на атаките на САЩ и Израел. Летищата в Абу Даби и Дубай също бяха сред целите на режима в Техеран, което наруши напълно въздушния трафик.

Според наличната официална информация в ОАЕ загинаха 13 души, а други 224 бяха ранени по време на войната в Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев
ОАЕ Дубай Полети Абу Даби Обединени арабски емирства война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес