ОАЕ отвориха напълно въздушното си пространство и обявиха, че всичко е като преди

Авиационните власти на Обединените арабски емерства (ОАЕ) съобщиха на 2 май, че авиотрафикът в страната се е нормализирал, след като бяха отменени предпазните мерки, въведени на 28 февруари в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Решението е взето след цялостна оценка на оперативните условия и ситуацията около сигурността в координация със съответните институции, добави Генералната администрация за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция УАМ, предаде БТА.

Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност, отбелязва агенцията.

Най-натоварените летища в света

Преди войната летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.

Обединените арабски емирства обаче се оказаха по-обстрелвани дори от Израел по време на иранските отговори на атаките на САЩ и Израел. Летищата в Абу Даби и Дубай също бяха сред целите на режима в Техеран, което наруши напълно въздушния трафик.

Според наличната официална информация в ОАЕ загинаха 13 души, а други 224 бяха ранени по време на войната в Близкия изток.

