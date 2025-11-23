Растения, които трябва да наторите с бананови кори

Преди да хвърлите празните си бананови кори в кошчето, може би е добре да запазите няколко за по-късно. Не за ваша консумация, а за да се насладят растенията ви. Банановите кори, независимо дали са нарязани, нарязани на филийки или накиснати във вода, могат да бъдат естествен тор за вашата градина. Тези изхвърлени кори са пълни с калий, от който много растения биха се радвали . Те съдържат също магнезий, фосфор и калций. Някои растения, като домати и рози, реагират по-положително на това третиране с банани.

Как се тори мушкато през зимата

Въпреки че изследванията върху ефектите на банановите обелки като тор са ограничени, обикновено няма нищо лошо в това да осигурите на растенията си по-голям достъп до тези полезни хранителни вещества. Има няколко начина да превърнете обелките в тор. Един от най-лесните и ефективни начини е просто да нарежете обелките на малки парченца и да ги добавите към цветните и зеленчуковите си лехи. Друг е да ги накиснете във вода за около една седмица и да превърнете разтвора в спрей. Избраният от вас метод може да зависи от това какви растения растат във вашата градина, но и двата подхода ще ви позволят да се възползвате максимално от отпадъците без много усилия.

Домати

Още: Как правилно да наторите коледния кактус с утайка от кафе

Благодарение на високото си съдържание на калий, банановите обелки са здравословна добавка към тор за доматените растения. Освен това, тези обелки не съдържат азот, което е особено полезно за доматите, тъй като излишният азот може да причини прекалено обилно разлистване. Можете да заровите обелките директно в почвата, на дълбочина около 5 до 7,5 см. За да извлечете колкото е възможно повече хранителни вещества от обелките, се препоръчва да ги нарежете, преди да ги хвърлите в почвата, тъй като това ще им помогне да се разградят по-бързо. Вашите доматени растения ще виреят с този богат на хранителни вещества тор.

Чушки

Подобно на доматите, чушките се нуждаят от хранителни вещества като калий и калций, за да отгледат големите си и цветни плодове. Изхвърлените бананови кори са отличен тор, благодарение на богатия си хранителен състав. Един от вариантите е да накиснете банановите си кори в буркан с вода за около 24 до 72 часа и да излеете съдържанието директно в почвата на вашите лехи с чушки. Можете също така да изкопаете дупка и да заровите банановите си кори точно до вашите чушки, които в идеалния случай ще се хранят с разлагащите се плодове.

Рози

Още: Най-добрата тор, с която трябва да подхранвате почвата и растенията през цялата зима

Банановите обелки могат да бъдат полезни и за растения, които не са зеленчуци, като например розовите храсти. Розовите растения се нуждаят от макронутриенти като калий и фосфор, и двата от които се съдържат в банановите обелки. Докато калият действа за предпазване на розите от болести и повреди, фосфорът стимулира развитието на корените и цветовете на розите. За да дадете на розовите си храсти естествен тласък с този кухненски отпадък , нарежете банановите обелки на малки парченца или ги оставете цели и ги заровете около розите, за да могат бързо да се разградят около корените на растенията.

Още: Как да разберем дали цветето има нужда от тор през зимата

Папрати

Папратите са още едно растение, което потенциално може да се възползва от тор от бананови кори, приготвен самостоятелно. Тези красавици също се нуждаят от същите ключови хранителни вещества: магнезий и калций. Можете да поливате папратите си с разтвора от бананови кори около веднъж седмично или толкова често, колкото обикновено ги поливате. Обърнете внимание, че ако папратите ви са на закрито, може да искате да намалите употребата на течен тор от банани, тъй като той може да привлече нежелани, сладки насекоми или мухи.