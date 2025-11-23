Русия конфискува хиляди коли на пияни шофьори и ги праща на фронта в Украйна

През последните две години и половина в Русия са конфискувани над 33 000 автомобила от шофьори, нарушили правилата за движение. От тях 5500 са изпратени за войната в Украйна, 146 са изпратени „за развитието“ на окупираните украински региони, а други 19 са получени от Министерството на извънредните ситуации, съобщи Главната прокуратура. Тя отбеляза, че автомобилите се конфискуват в случаите, когато дадено лице е заловено да шофира в нетрезво състояние два пъти или без шофьорска книжка.

Намаляване на престъпленията заради мярката отчита руската прокуратура

Главната прокуратура също съобщи, че „дейността на институцията по конфискацията“ е довела до намаляване на престъпленията, свързани с шофиране в нетрезво състояние: до края на 2024 г. те са намалели с 15%, а тази тенденция ще продължи и през 2025 г. Следователно институцията отказва да счита тези мерки за „наказателни“.

Още: Твърде близки с Москва: Мнозинството германци не харесват "Алтернатива за Германия"

Снимка: iStock

Превозните средства, признати за веществени доказателства или за оръжия, използвани в наказателни дела, също се изпращат за „нуждите на Специалния военен окръг“. Решението се взема от съда.

Федералната служба на съдебните изпълнители заяви, че конфискацията „не само гарантира неизбежността на наказанието, но и позволява имуществото да бъде използвано за важни цели в зоната на военните действия, където са необходими превозни средства за всякакъв терен“.

Участниците във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна редовно се оплакват от недостиг на оборудване за транспортиране на оръжия и провизии. Поради това те са принудени дори да използват магарета и коне, припомня The Moscow Times.

Още: Шпиониралите за Русия българи се оказаха свързани с мрежа за пране на милиарди долари