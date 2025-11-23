Храстът, който трябва да подрежете през ноември за повече цветя през пролетта

Каскадни лилави цветове, наподобяващи гроздове, са вашата награда с правилната грижа за глициния. Безспорно красива, но лесно разрастваща се извън контрол, глицинията (Wisteria sinensis или W. frutescens) е прекалено ентусиазирано цъфтяща лоза или малко дърво, което се нуждае от редовна подрязване, за да реализира потенциала си за красота (и да смекчи енергичния си растеж). Обикновено азиатските глицинии (Wisteria sinensis) стават особено непокорни, но дори местните северноамерикански глицинии (W. frutescens) биха могли да се възползват от стратегическо подрязване.

За да обуздаете тази бързорастяща лоза , е разумно да правите резитба два пъти годишно. Втората резитба на вашата глициния през ноември може да стимулира растежа на леторастите, които държат пъпките. Някои източници съветват да не се прави резитба през есента, но стига да внимавате допълнително да не отрежете всички пъпки, които искате да се отворят в пролетни цветове, ноември е идеалното време да подложите глицинията си на ножица - умерено.

Ноември обаче не е времето за обилна резитба, тъй като е по-добре да я оставите за пролетта. Ако вашата глициния все още държи листа, тя може да не е напълно в латентно състояние през ноември. Освен това, всички останали листа могат да затруднят виждането къде трябва да подрежете, така че може да е добре да внимавате и да изчакате до по-близо до зимата, за да я подрежете.

Подрязването на глициния през есента е застраховка срещу цъфтеж

Преди резитба е най-добре да се уверите, че глицинията ви е в латентно състояние – тя ще бъде без листа, но не и крехка като сух клон. Графикът ви за ноември може да е претъпкан до минутата, така че ако празничните задължения не ви позволяват да вместите подрязването на глициния, можете да се заемете с това и в края на зимата. След като сте сигурни, че глицинията ви е в латентно състояние, почистете и дезинфекцирайте ножиците си, преди да се заемете със задачата.

Фокусирайки се върху страничните клони, растящи от главния ствол, ги подрежете до зона, съдържаща три до пет пъпки. Има някои доказателства, че ограничаването на клоните до три или дори две пъпки насърчава най-доброто пролетно цъфтене. Мъртвите или умиращи клони също са безопасни за подрязване по това време.

Освен това, всякакви свръхрастящи растения могат да бъдат премахнати през ноември; целта е да се насочи енергията на растението към цъфтеж, а не към прекомерно образуване на растителност, без да се губят ценните пъпки. Отвъд страничните издънки, ограничете резитбата до незначително преоформяне и премахване на пренаселените клони. Запазете по-нататъшното подрязване и всякаква допълнителна резитба за след като лозите цъфнат през пролетта.