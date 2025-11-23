Есенни растения, които трябва да наторите с утайка от кафе

Любителите на кафето могат ли да излязат отпред, моля? Приготвянето на ежедневната ви чаша (или чаши, без да ви съдим) у дома идва с множество предимства и ако сте градинар, може би пропускате едно от най-добрите предимства. Всеки път, когато изхвърляте утайката от кафе, вие несъзнателно изхвърляте кафяво злато. Вместо да изхвърляте утайката, използвайте я в градината тази есен. Утайката от кафе съдържа въглерод, азот и други елементи, с които полезните почвени организми обичат да се хранят. Тя също така помага за предпазване от нежелателни микроби.

Поръсването или смесването на тези кухненски отпадъци с почвата за растенията е гениален начин да използвате остатъците от утайка от кафе в градината си тази есен. Този трик обаче идва с едно предупреждение. Някои градинари твърдят, че утайката от кафе понижава нивата на pH в почвата. Въпреки че кафето е леко киселинно, то няма да раздвижи игличката достатъчно, за да подпомогне растенията, които жадуват за киселинна почва. Утайката от кафе наистина блести за подобряване на състава на почвата, потискане на плевелите и възпиране на вредители като охлюви. Растения като къдраво зеле, виоли и моркови могат да се възползват от утайката от кафе в градината си тази есен.

Кейл

Кейл (Brassica oleracea var. acephala) е популярна, студоустойчива суперхрана, която можете да отглеждате в градината до късно през есента и дори през зимата в меки региони. Кейлът вирее в богата, богата на азот почва. Утайката от кафе може да повиши нивата на азот в почвата ви, помагайки на къдравото зеле да развие буен растеж. За най-добри резултати, торете растенията си с утайка от кафе, смесена с компост, през цялата есен.

Маруля

От романа до маслена салата, всички видове маруля (Lactuca sativa) могат да се възползват от добавянето на утайка от кафе към почвата си. Марулята вирее при по-ниски температури, като през есента дава по-сладък добив. Точно както къдравото зеле, тази култура е богата на азот. Утайката от кафе, смесена с компост или люцерново брашно, може да помогне за осигуряването на допълнителен азот. Марулята е податлива и на охлюви, така че утайката от кафе помага да ги държите настрана.

Броколи

Броколи (Brassica oleracea) е друга класическа студенолетна култура, която често ще видите да расте късно през есента. Този зеленчук вирее благодарение на азота, фосфора и калия, отложени от кафеената утайка. Грубата текстура на утайката също така насърчава подобрения дренаж, спомагайки за по-доброто абсорбиране на вода, така че броколите ви да останат хидратирани. Просто се уверете, че сте ги загребли леко в почвата, за да не се уплътнят. Охлювите и други пълзящи гадинки също обичат да хрупат броколи, а кафеената утайка помага да ги държите далеч.

Моркови

Кореноплодните зеленчуци като морковите (Daucus carota subsp. sativus) растат добре през есента. Но те са склонни да изискват много вода - до 2,5 см на седмица в някои случаи. Можете да дадете сериозен тласък на морковите в градината си, като добавите утайка от кафе в почвата. Утайката от кафе може да подобри задържането на влага, поддържайки морковите ви хидратирани. Можете също така да извлечете повече от полезните съединения в утайката, като първо я компостирате. Оставете утайката да се разложи с една част утайка от кафе, една част пресни зелени окосени растения и три части мъртви листа.

Брюкселско зеле

Брюкселското зеле (Brassica oleracea) е друг зеленчук за студения сезон, който трябва да обмислите да обогатите с утайка от кафе. Най-добрите добиви изискват обилно количество влага, докато кълновете се развиват. Утайката от кафе спомага за задържането на вода, като същевременно подобрява текстурата на почвата. Не забравяйте да я смесите добре с почвата за най-добри резултати. Това предлага по-добра среда за отглеждане на по-вкусно и по-обилно брюкселско зеле.