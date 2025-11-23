Летели над база с ядрено оръжие: Военни откриха огън по неидентифицирани дронове в Нидерландия

Нидерландски военни са открили огън по неидентифицирани дронове, забелязани над авиобаза Волкел — обект на НАТО, за който се смята, че съхранява между 10 и 15 американски ядрени бомби B61. Това става ясно от Бюлетина на атомните учени. Според информацията, инцидентът се е случил в петък вечерта.

В събота нови дронове са били забелязани над Айндховен. Това е принудило властите да затворят както гражданското, така и военното летище в града, което е второто по натовареност в Нидерландия. Министърът на отбраната Рубен Брекелманс заяви, че „са предприети мерки“, но не разкри подробности.

Вълната от подобни инциденти в цяла Европа нараства. През последните месеци руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша, руски самолети нарушиха въздушното пространство на Естония, а множество летища в Германия, Дания, Испания и Норвегия бяха временно затворени поради неидентифицирани безпилотни летателни апарати. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен вече определи това като ясен елемент от „хибридната война“.

