Най-важните новини за деня: 23 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 ноември 2025 г.

ОЧАКВАНО: БЛАГОМИР КОЦЕВ ОСТАВА КМЕТ НА ВАРНА, ОИК НЕ ПРЕКРАТИ МАНДАТА МУ

Очаквано Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна не прекрати мандата на Благомир Коцев и той остава кмет на града. Членовете на комисията от ГЕРБ, както стана ясно вчера, гласуваха против освобождаването на Коцев. Заседанието беше закрито за журналисти. Комисията просто не взе решение и ще изиска допълнително документи колко отпуска е ползвал Коцев. Междувременно негови привърженици се събраха пред Спортната палата във Варна, където заседава комисията. Те протестират срещу това, че заседанието на комисията бе насрочено в празничен ден, дни преди съдът във Варна да гледа делото срещу Коцев.

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ЩЕ ИМА СЕРИОЗНИ ПРОТЕСТИ, ПРАВИТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ЛУД

"Има всички основания за протести. Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват". Това каза по БНР акад. Николай Денков от “Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Той изрази недоволство от бюджет 2026 и от управляващите: "Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце, каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени".

РАЗЗЕЛЕНИЛ СЕ СТВОЛ, ЖИВИ КОРЕНИ: ЩЕ ВЪРНЕ ЛИ МОСВ СТАРИЯ БРЯСТ В РЕГИСТЪРА НА ВЕКОВНИТЕ ДЪРВЕТА?

При наличие на научнообоснована информация и данни за възможно бъдещо трайно възстановяване на дървото е целесъобразно да се предприемат съответните мерки по реда на действащото законодателство от съответните компетентни органи. Това гласи отговорът на Министерството на околната среда и водите, относно казуса със Стария бряст в Сливен, за който се твърди, че е на 1000 години. Преди няколко години стволът на дървото изсъхва, но днес от него растат нови клони, а от кореновата му система вече има солидни издънки.

ЗА ДОБРОТО НА ВСИЧКИ: ЕС В ГОТОВНОСТ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПЕТРОЛА, ГАЗА И ВЪГЛИЩАТА

Европейският съюз иска намаляването на използването на петрола, природния газ и въглищата да стане факт възможно най-скоро. Съюзът настоява за напредък по глобалния план по въпроса, защото към момента усилията на държавите по света са крайно недостатъчни. Този призив беше отправен в рамките на 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП30) в бразилския град Белем.

КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЕВРОПА СЪС СВОЙ МИРЕН ПЛАН ЗА УКРАЙНА, ЕТО КАКВО ПРЕДВИЖДА ТОЙ

Европейските страни излязоха с нов мирен план за Украйна. Той се състои от 24 точки и е като контрапункт на американския план, изготвен от пратеника на Тръмп Стив Уиткоф. Британският вестник „Телеграф“ публикува всички 24 точки от плана, който е бил обсъден на днешната среща в Женева. Документът предвижда прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ по модела на НАТО, връщане на отвлечените деца и затворници, украински контрол над атомната електроцентрала в Запорожие и над ВЕЦ-а на язовира и самия язовир в Каховка, както и възстановяване на страната, финансирано от замразените руски активи.

СРЕЩАТА В ЖЕНЕВА: ВАЖНИ ПРОМЕНИ В МИРНИЯ ПЛАН ОТЧИТАТ УКРАИНСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ

В Женева, в рамките на срещите на делегацията на Украйна с делегациите на Съединените американски щати, Германия, Франция и Великобритания, е бил съгласуван съвместен документ за приключване на войната. Новата редакция вече отразява повечето забележки и искания на Украйна, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на страната и член на делегацията на Киев на преговорите в Женева Рустем Умеров.

ТРЪМП ДАВА НАЗАД ЗА ПЛАНА ЗА УКРАЙНА - ЕВРОПА РЕАГИРА, МЕРЦ РАЗБИ ИЛЮЗИИ НА БЕЛИЯ ДОМ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Това ли е финалното ви предложение към Украйна? Такъв въпрос директно беше зададен от репортер на американския президент Доналд Тръмп. И точно както украинският журналист Иля Пономаренко вече коментира, че сега нещата се намират в своеобразна фаза на истерия, а накрая ще се стигне до подпис на нещо, което няма да бъде зачитано от никого, отговорът на Тръмп насочва мислите именно в такава посока. Защото милиардерът каза кратко и ясно: "Не, не е моето финално предложение" - Още: Световните медии за мирния план на САЩ: Русия получава всичко, Украйна е пред най-тежкия си избор (ВИДЕО)

УКРАЙНА ПОДПАЛИ ТЕЦ НА ИМЕТО НА ЛЕНИН ДО МОСКВА И МНОГО ПОДСТАНЦИИ. КУП РУСКИ ВЪЗДУШНИ АТАКИ, В ТЕРНОПОЛ Е ЯСНА КЪРВАВАТА СМЕТКА (ВИДЕО)

Украйна продължава да разширява кампанията си за удари по важни енергийни обекти в Русия – тази нощ е поредната, в която има данни за множество атаки, както на руска територия, така и срещу цели в окупираните от руснаците украински земи. Най-важната атака – Шатурската електроцентрала в Московска област гори след явно успешен украински удар.

ЯБЪЛКА НА РАЗДОРА МЕЖДУ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ: ШЕСТО ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТРЕБИТЕЛ (ВИДЕО)

Томас Прецл е откровен по отношение на проекта FCAS (Future Combat Air System). "Искаме да разработим и построим добър боен самолет", казва той. Това може да се постигне най-добре без Dassault и без да се навреди на германо-френските отношения, заяви наскоро председателят на Съвета за отбранителни и космически проекти на Airbus. Прецл подготвя служителите на отбранителното подразделение на Airbus за възможността за прекратяване на проекта FCAS с френския му партньор Dassault – поне в сегашния му вид, пише Die Welt.