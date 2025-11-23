Неудържим Арсенал разгроми вечния враг Тотнъм и направи първата голяма крачка към титлата на Англия

Английският гранд Арсенал успя да разгроми вечния враг Тотнъм с 4:1 като домакин в голямото дерби на Северен Лондон от 12-ия кръг на Висшата лига. "Артилеристите" се оказаха твърде силни за своя съперник - с хеттрик на Еберечи Езе, а с това хората на Микел Артета направиха първата голяма крачка към титлата на Англия, добавяйки нови три точки аванс пред шампиона Ливърпул и другия голям претендент за първото място Манчестър Сити.

Езе вкара хеттрик на Тотнъм

След като Ливърпул и Манчестър Сити ощастливиха Арсенал със загубите си в събота, отборът на Артета излезе мобилизиран до краен предел да вземе победата срещу Тотнъм. В 36-ата минута Леандро Тросар даде аванс на "червените", а няколко минути по-късно Еберечи Езе удвои. Веднага след почивката отново Езе вкара за 3:0, но Ришарлисон върна един гол за Тотнъм в 55'.

В 76-ата минута Езе вкара трети гол за Арсенал, оформяйки своя хеттрик и крайното 4:1. Трябва да се припомни, че Тотнъм също искаше да привлече Езе в отбора си през лятото, но той избра да отиде в Арсенал. След тази победа "топчиите" вече имат 29 точки на върха в класирането - с шест пред втория Челси, който победи Бърнли в събота. Ман Сити е трети с 22 точки. Тотнъм пък остава на девето място с 18 точки, колкото имат и Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

