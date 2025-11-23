Зеленчуци, които можете лесно да размножите с резници през зимата

Има много предимства при отглеждането на растения от резници, като например факта, че те обикновено цъфтят и узряват по-бързо от растенията, отглеждани от семена. Освен това, това създава копие на растението, така че ако харесвате оригиналния продукт или цветя, ще можете да пресъздадете същите характеристики с новия растеж. Можете обаче да размножавате не само цветя и плодове от резници. Има и доста зеленчуци, които работят по същия начин.

Как да отглеждате кориандър от резници

За разлика от някои други растения, начинът, по който размножавате зеленчуци чрез резници, понякога може да се осъществи с остатъци от зеленчука, въпреки че някои все още се нуждаят от подходящи стъблени резници директно от растението. За остатъци можете да вземете частите, които обикновено бихте отрязали и изхвърлили, като върховете на морковите или самата долна част на праза, за да произведете ядливи зеленчуци. Това е чудесен начин да намалите отпадъците и ви дава възможност да получите повече храна от градината си, без да се налага да разчитате на продукти от магазините през цялото време.

Повечето от тези резници от стъбла на зеленчуци можете да започнете дори през зимата. Всъщност, тъй като повечето от тях работят най-добре, когато ги оставите да растат във вода за известно време, за да образуват корени и нови листа, можете да ги държите вътре през най-студените части на годината. Има обаче и някои растения, като праз, броколи и къдраво зеле, които могат да понесат по-хладно време и да се отглеждат навън през зимата, в зависимост от вашата зона.

Спанак

Това листно зелено растение е малко трудно за отглеждане от семена, освен ако не го сеете директно, но можете да получите подобни резултати от стъблени резници, които имат листни възли. Всичко, което трябва да направите, е да отрежете няколко здрави стъбла директно от растението и да ги поставите в чаша или буркан с вода за около 10 дни. След като корените се образуват по стъблата, можете да ги поставите в почва в саксия и евентуално да ги засадите в градината.

Ряпа

Въпреки че не можете да отгледате корени от ряпа от остатъци, можете да получите изобилна реколта от зелените, като отрежете около 2,5 см от върха на корена (частта, която вероятно така или иначе сте отрязали), подрежете листата и ги поставите в чинийка с вода, докато започнат да се образуват корени, което би трябвало да отнеме около седмица. Не забравяйте да сменяте водата на всеки няколко дни и не я оставяйте да изсъхне. След като се образуват някои корени, засадете върха на ряпата в съд, пълен с почва за саксии, така че листата да започнат да растат.

Лук

Докато много хора отглеждат зелен лук на закрито от остатъци (точно както връхчетата на ряпата, само че в чаша вода), лукът, който е засаден в земята, често ще даде странични издънки или малки зелени луковици. Те могат да бъдат отстранени, засадени в саксия и могат да се превърнат в обикновени луковици. Този метод често се нарича разделяне, а не отглеждане от резници. Той ви позволява да получите множество луковици от едно растение. Има дори бюджетна кофа Dollar Tree, която е чудесна за отглеждане на лук, за да направи целия процес още по-лесен.

Брюкселско зеле

Въпреки че това не е конвенционален начин за отглеждане на брюкселско зеле, за да го отглеждате от резници, имате възможност да започнете със самите кълнове или със стъблото, в зависимост от това какво е налично. Разбира се, можете да опитате и двете и да видите кое ще работи. За отглеждане от кълнове, отрежете основата и отстранете всички пожълтели листа. Поставете го с отрязаната страна надолу в чинийка с вода и трябва да се образуват корени. За стъблото отрежете част с възли и я поставете в чаша с вода. След като корените се образуват, засадете в саксия.

Кейл

Кейлът вирее в студено време и колкото повече слана получава, докато расте, толкова по-добър и по-сладък е вкусът му. Можете лесно да започнете отглеждането на това растение от стъблени резници. Всичко, което трябва да направите, е да намерите здраво странично стъбло, растящо на основното растение, и да го отрежете близо до основното стъбло. Отрежете долните листа, но оставете листата точно на върха, точно както бихте направили с други видове стъблени резници. Поставете резника в саксия, пълна с почва, и го дръжте на топло място.

Чесън

Въпреки че не е възможно да отглеждате луковици чесън от стъблени резници, можете да вземете вече съществуваща луковица, да я разделите на отделни скилидки и да ги засадите в саксии, пълни с почвена смес. Всяка скилидка би трябвало да даде ново растение. Независимо дали е сорт с твърд или мек ший , можете да ги отглеждате на перваза на прозореца и дори да съберете част от зелените, които да използвате в готвенето си. Ако нямате много време, можете просто да засадите цялата луковица в по-голяма саксия и да получите множество издънки, които да съберете за зелените.