"Последната дума ще бъде на Тръмп": Марко Рубио за преговорите в Женева (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и преговарящият от Киев Андрий Ермак приветстваха в неделя „добрия напредък“ в продължаващите преговори в Женева по плана на Тръмп за прекратяване на войната с Русия. „Мисля, че вероятно проведохме най-продуктивната и смислена среща досега в целия този процес“, каза Рубио пред репортери, като отбеляза, че делегациите ще продължат дискусиите си до вечерта, предаде френският всекидневник Le Monde. Те добавиха, че „последната дума“ ще бъде на президента Тръмп и президента Зеленски.

Какво се е договорил Стармър с Тръмп?

Докато Рубио се е срещал с делегация от Киев в Женева британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, в който са се споразумяли да „работят заедно в този критичен момент“ за Украйна, съобщава още френското издание, позовавайки се на съобщение на "Даунинг стрийт".

„Двамата лидери обсъдиха различни аспекти на разговорите, които се провеждат днес в Женева относно мирния план на САЩ за Украйна. Те се съгласиха, че всички трябва да работим заедно в този решаващ момент, за да постигнем справедлив и траен мир. Те се разбраха да останат във връзка“, написаха от кабинета на британския премиер. ОЩЕ: Срещата в Женева: Важни промени в мирния план отчитат украинските приоритети

Европейският план за мир в Украйна

Междувременно стана ясно, че европейците са представили изменена версия на американския „мирен“ план за Украйна, който увеличава броя на разглежданите войски и променя териториалните отстъпки, които Киев ще трябва да направи, според документ, видян от "Ройтерс" в неделя. Това контрапредложение е изготвено от така наречената група Е3, включваща Великобритания, Франция и Германия, според източник, имал достъп до документа.

Документът, изготвен като част от текущите преговори в Женева, предлага украинските въоръжени сили да бъдат ограничени до 800 000 души „в мирно време“ вместо тавана от 600 000 души, предложен в американския план.

В документа се уточнява също, че „преговорите за териториален обмен ще започнат от линията на контакт“ т.е. сегашния фронт, вместо предварително да се определя, че определени райони трябва да бъдат признати за „де факто руски“ , както се предлага в американския план.

Документът се основава на американското предложение, но предлага, например, Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 от НАТО, и се противопоставя на американското предложение за използване на руски активи, замразени на Запад, предимно в Европейския съюз.

„Украйна ще бъде напълно възстановена и финансово компенсирана, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира Украйна за понесените щети “, се казва в документа. ОЩЕ: Контрапредложение: Европа със свой мирен план за Украйна, ето какво предвижда той