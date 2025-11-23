Мирът, дроновете над Европа и санкциите срещу "Лукойл: Говори Георг Георгиев

"Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея. Каквито и планове и компомиси от тук нататък да бъдат предвиждани - украинската страна е тази, която трябва да има последната дума върху тях", каза българският външен министър Георг Георгиев в ефира на БНТ след срещата за мир в Украйна в Женева.

Докъде стига компромисът за Украйна?

Според него компромисът се детерминира от Украйна и тя е тази, която най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален копромис и в какво може да бъде заключен той.

"За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното право отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейската сигурност. И поради тази причина ние винаги сме казвали, че партньорите в ЕС трябва също да имаме решаваща дума тогава, когато говорим за архитектурата на това, което случва на нашия континент", заяви Георг Георгиев.

По думите му не трябва да се забравя кой е агресорът във войната.

Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Той коментира и последните изявления на Митрофанова и Дмитрий Медведев, като посочи ,че режимът се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални и икономически. "Снкциите, наложени върху "Лукойл" и "Роснефт" дадоха ясна заявка - ние не желаем да захранваме режима в Москва. "България в тази ситуация реагира изключително бързо и адекватно и наистина действията на правителството под ръководтсвото на премиера Желязков, но заедно с моите колеги, направиха единственото възможно в тази ситуация", смята Георгиев.

Дроновете над Европа

Във връзка с руските дронове, които продължават да навлизат в НАТО-вско пространство на съседни на Украйна държави, министърът каза, че тези провокации целят да отслабят нашите способности, но да тестват докъде ние можем да мобилизираме отбранителни сили. Той обърна внимание на инициативи като стената от дронове, операцията "Източен страж" и посочи, че те целят именно повишаване на нашата оперативна способност да отразяваме такива провокации. "Вие видяхте Полша, видяхте Румъния, почти всеки дневно се нарушава въздушното пространство на нашите партньори в Балтийските страни. Така че онова, което Русия прави е по нито един начин да демонстрира, че иска и се стреми към мир и спокойствие в европейския континент, тъкмо обратното. Това е причината поради която ние модернизираме своите въоръжени сили, инвестираме в отбранителни способности, инвестираме в противовъздушна отбрана, инвестираме в средства за ранно известяване и България мога да кажа, че е най-изключително дейна и активна част от всички такива инициативи, които целят, разбира се, инвестиция в нашите способности, но те са част от един голям комплекс от действия, които са заедно с нашите партньори и съюзници", коментира още Георгиев.