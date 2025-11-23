Политическо бездействие в Скопие: Външният министър заговори за мини по пътя към ЕС

"Започването на процеса на присъединяване там е миниран от политическо бездействие. Наистина се надявам да бъдат преодолени тези наложени отрицателни стандарти и да се премине към работа по същество. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването "Интервюто" по БНТ във връзка с напредъка на Северна Македония за Европейския съюз в контекста на отказа й вече трета година да впише българите в македонската конституция.По думите му само след работа по същество България може да бъде полезна и само тогава може да се говори за истинско добросъседство и сътрудничество по пътя на разширяването.

"Виждаме в контрапункт на поведението на Скопие какво се случва в Албания и Черна гора, държави много посветени на своя интеграционен процес, които активно работят и правят реформи и демонстрират волята си", заяви Георгиев.

Говори ли си с Муцунски?

Външният министър каза дали си говори със своя македонски колега Тимчо Муцунски.

"Аз съм разговарял много пъти с колегата си Муцунски. Той много добре и катгегорично знае нашата позиция, но от тук натакък е неговата роля да убеди правителството си, че то трябва да вземе нещата в свои ръце и единственото, което се очаква да направи, е да спази консенсуса от 2022 г.", каза Георгиев.

Припомняме, че консенсусът от 2022 г. е така нареченото "френско предложение", в което Северна Македония пое ангажимент да впише българите в македонската конституция, за да могат да започнат преговорите за ЕС.

"От наша страна направихме много сериозна заявка и тук благодаря на Народното събрани, което с 209 гласа през май месец прие решение, с което задължи правителството да се помещава в искания само предвидени в консенсуса и нищо друго. За това от Скопие още не сме получили позитивен отговор", посочи още министърът. ОЩЕ: Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой