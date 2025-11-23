Спорт:

Политическо бездействие в Скопие: Външният министър заговори за мини по пътя към ЕС

23 ноември 2025, 21:37 часа 309 прочитания 0 коментара
Политическо бездействие в Скопие: Външният министър заговори за мини по пътя към ЕС

"Започването на процеса на присъединяване там е миниран от политическо бездействие. Наистина се надявам да бъдат преодолени тези наложени отрицателни стандарти и да се премине към работа по същество. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването "Интервюто" по БНТ във връзка с напредъка на Северна Македония за Европейския съюз в контекста на отказа й вече трета година да впише българите в македонската конституция.По думите му само след работа по същество България може да бъде полезна и само тогава може да се говори за истинско добросъседство и сътрудничество по пътя на разширяването. 

"Виждаме в контрапункт на поведението на Скопие какво се случва в Албания и Черна гора, държави много посветени на своя интеграционен процес, които активно работят и правят реформи и демонстрират волята си", заяви Георгиев. 

Говори ли си с Муцунски?

Външният министър каза дали си говори със своя македонски колега Тимчо Муцунски.

"Аз съм разговарял много пъти с колегата си Муцунски. Той много добре и катгегорично знае нашата позиция, но от тук натакък е неговата роля да убеди правителството си, че то трябва да вземе нещата в свои ръце и единственото, което се очаква да направи, е да спази консенсуса от 2022 г.", каза Георгиев.

Припомняме, че консенсусът от 2022 г. е така нареченото "френско предложение", в което Северна Македония пое ангажимент да впише българите в македонската конституция, за да могат да започнат преговорите за ЕС. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"От наша страна направихме много сериозна заявка и тук благодаря на Народното събрани, което с 209 гласа през май месец прие решение, с което задължи правителството да се помещава в искания само предвидени в консенсуса и нищо друго. За това от Скопие още не сме получили позитивен отговор", посочи още министърът. ОЩЕ: Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Георг Георгиев македонски българи Република Северна Македония Тимчо Муцунски
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес