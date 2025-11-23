Началникът на щаба на "Хизбула" е убит в Бейрут (ВИДЕА)

Израел нанесе въздушен удар срещу един от най-високопоставените военни командири на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут в неделя, драстично ескалирайки напрежението с групировката почти точно година след прекратяването на огъня, сложило край на 14-месечни сблъсъци, пише британското издание "Гардиън". Израелските военни съобщиха няколко часа след нападението, че Хайтам Али Табатабай, началникът на щаба на "Хизбула", е бил убит при удара в ливанската столица.
Това е станало при удар по жилищен блок в бастиона на "Хизбула" Дахие. Израелските медии съобщиха, че това е третият опит на военните да го убият от войната миналата година, допълва "Ал Джазира". ОЩЕ: “Варварски“: Иран за ударите на Израел по “Хизбула“ в Ливан
#Breaking: Congratulations to my friends in the #IDF — and condolences to French president #Macron — the #IsraeliAirForce has successfully eliminated Haytham Ali Tabatabaei, Chief of Staff of Hezbollah, in the Dahiya neighbourhood of #Beirut, #Lebanon. Rest in hell Tabatabaei. pic.twitter.com/3E7wkjEvoZ— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 23, 2025
"Хизбула" не потвърждава"
"Хизбула" обаче все още не е потвърдила дали Табатабай е бил ранен или убит при нападението. Групировката потвърди само, че е бил атакуван висш командир, но не даде повече подробности.
Въпреки това, високопоставен служител на "Хизбула" Махмуд Камти потвърди, че централна фигура от групировката е била мишена, заявявайки, че ударът на Израел е преминал „червена линия“ и че ръководството на групировката обмисля дали ще отговори. ОЩЕ: Напрежението в Ливан нараства: Граната падна близо до патрул на ООН
⚡️Israel Eliminates Hezbollah’s Chief of Staff in Lebanon— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025
Israeli forces carried out a precision strike in Lebanon, killing one of Hezbollah’s key commanders — Ali Tabatabaei.
The operation was dubbed “Black Friday” 😂
So… waiting for a 1+1 sale now? pic.twitter.com/okfRBOu3OQ
Резултатите от израелския удар
Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че при атаката са убити най-малко петима души и са ранени 28. Официалната национална информационна агенция съобщи, че по сградата са били изстреляни три ракети.
Израелската атака се случи въпреки прекратяването на огъня, влязло в сила преди година, за да се сложи край на военните действия, прераснали в пълномащабна война.
Официалната Национална информационна агенция на Ливан (NNA) съобщи, че две ракети са били изстреляни по жилищната сграда на улица „Ал-Арид“ в квартал „Харет Хрейк“ в Дахие, като са нанесени значителни щети на автомобили и околни сгради. Линейки пристигнали незабавно на мястото на инцидента и транспортирали ранените до близките болници, се казва в съобщението. Според местните медии в оживения квартал се е виждал голям стълб дим.
Видеоклипове показват повредени сгради в района Харет Хрейк в Бейрут, гъсто населен район и бастион на "Хизбула".