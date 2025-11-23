Началникът на щаба на "Хизбула" е убит в Бейрут (ВИДЕА)

Израел нанесе въздушен удар срещу един от най-високопоставените военни командири на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут в неделя, драстично ескалирайки напрежението с групировката почти точно година след прекратяването на огъня, сложило край на 14-месечни сблъсъци, пише британското издание "Гардиън". Израелските военни съобщиха няколко часа след нападението, че Хайтам Али Табатабай, началникът на щаба на "Хизбула", е бил убит при удара в ливанската столица.

Това е станало при удар по жилищен блок в бастиона на "Хизбула" Дахие. Израелските медии съобщиха, че това е третият опит на военните да го убият от войната миналата година, допълва "Ал Джазира". ОЩЕ: “Варварски“: Иран за ударите на Израел по “Хизбула“ в Ливан

#Breaking: Congratulations to my friends in the #IDF — and condolences to French president #Macron — the #IsraeliAirForce has successfully eliminated Haytham Ali Tabatabaei, Chief of Staff of Hezbollah, in the Dahiya neighbourhood of #Beirut, #Lebanon. Rest in hell Tabatabaei. pic.twitter.com/3E7wkjEvoZ