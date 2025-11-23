Всички го имитират: Глобалният хит, който завладя целия свят (ВИДЕА)

Едва ли има някой, който поне веднъж да не е чул фразата "Un grrr" (или както би прозвучало на български - "ун гъррр"). Звукът буквално превзе социалните мрежи, след като в последните месеци едно необикновено парче буквално се превърна сензация – "Dame Un Grrr". Това е съвместната творба на румънския продуцент Fantomel и певицата Кейт Лин (Kate Linn) , която излезе през юни 2025 г. и за броени седмици се превърна в глобален хит. Но защо всички говорят за сингъла и настръхват, когато го чуят?

Снимка: Kate Linn/Facebook

Песента буквално превзе платформите TikTok и Instagram, където потребители от цял свят създават креативни видеа, на фона на пристрастяващата песен. Привлекателният припев и закачливият текст, микс между английски и испански, е комбинацията, която прави парчето идеално за създаване на съдържание с танцови движения.

Но има и един конкретен елемент, който обединява като вдъхновение всички рийлове, направени като тренд предизвикателства – повтарящото се "un grrr", придружено от характерен жест с ръката, наподобяващ замахваща котешка лапа с нокти. Именно тази част с превърна в емблематична за песента, с което я отличава и кара всеки, който я чуе, независимо къде се намира, да се включи в тенденцията и да направи жеста.

„Dame Un Grrr“ е повече от музика – песента буквално е социален феномен. Тя показва как днес глобален успех може да се постигне не чрез радио или телевизия, а чрез социалните мрежи, които позволяват да останем свързана дори с най-далечните хора. Лесният за следване рефрен, характерният визуален жест и заразителният ритъм превръщат песента в интерактивно преживяване, което приканва всеки да участва.

Хиляди създатели на съдържание и много знаменитости използват песента за танци, lip-sync клипове и креативни визуални преходи.

Освен това песента се адаптира лесно – има ремикси в регетон, хаус и така наречения стрийт стайл (уличен стил на звучене), които ѝ дават втори живот и я правят още по-лесно достъпна глобално.

Kate Linn и Fantomel

Кейт Лин, чието истинско име е Каталина Йоана Отелеану, е румънска поп изпълнителка, известна с това, че съчетава в музиката си поп звучене с балкански и различни световни ритми. Тя е активна в музикалните среди на Югоизточна Европа и Близкия изток от години, изграждайки репутация на утвърдена певица със свой отличителен стил.

Преди „Dame Un Grrr“, Кейт Лин вече привлече внимание с предишни свои издания. Песента ѝ „Your Love“ от 2017 г. получава значителна популярност, последвана от „Thunderlike“ (2018 г.) и“Chiki Chiki“ (2022 г.). Тя също така е работила с артисти като Chris Thrace и Anthony Keyrouz, разширявайки музикалния си репертоар. Гласът ѝ в „Dame Un Grrr“ е едновременно чувствен и енергичен, което допринася за уникалността на запомнящата се песен.

Снимка: Kate Linn/Facebook

Румънски музикален продуцент и артист Fantomel е познат най-вече в електронната и денс музика. Той се изгради с разпознаваем образ чрез мистериозната си естетика и често се появява с маска, което подчертава „фантомния“ му стил и визия. Освен собствените си продукции, Fantomel доби широка популярност като продуцент и съавтор на популярния хит „Dame Un Grrr“, създаден в колаборация с Kate Linn. Работата му показва модерен, енергичен и иновативен подход към електронната музика, който му помага бързо да се утвърждава на международната сцена.

