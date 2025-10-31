Растения, които започва "нов" живот през ноември

Късната есен може да не изглежда най-подходящото време за засаждане на каквото и да е. Времето е по-хладно и земята става по-твърда с наближаването на зимата. И все пак, пропускането на сезона за засаждане в късна есен би ви попречило да се насладите на красиви цветя, вкусни плодове и зеленчуци. Ноември може да означава понижаване на температурите, но има разнообразие от растения, които обичат хладния въздух. Някои цъфтят до края на ноември, а други започват да растат, така че може да цъфтят, когато дойде пролетта.

Есента всъщност е подходящо време за засаждане на много пролетно цъфтящи растения. Засаждането преди първите слани е от съществено значение за жизнена градина след последните слани . Когато планирате есенна градина, е важно да вземете предвид вашия регион и типичните температури. Консултирайте се с местния си календар за засаждане за насоки какво да засадите и кога. Някои растения се развиват по-добре, когато са на закрито, докато други могат да растат директно от семена във вашата градина.

1. Теменужки

Теменужките (Viola tricolor) са ярки, зимоустойчиви цветя, които се предлагат в най-различни цветове. Те виреят в хладно време и трябва да се засаждат там, където ще бъдат огрявани от слънце в ранните часове на деня, но се поставят на сянка, когато температурите се повишат. За най-добри резултати ги засадете през есента или пролетта. За пролетно засаждане можете да ги засадите на закрито през зимата и да ги пренесете навън през пролетта.

2. Камелии

Ако обичате ефектни растения, помислете за зашеметяващата камелия (Camellia asanqua), вечнозелен храст с над двеста разновидности. Цветовете се различават по форма - от причудливи венчелистчета, подобни на божури, до перфектните слоеве на двойно оформения сорт. Засадете камелиите през ноември, за да им се наслаждавате през късната есен, зимата и пролетта, в зависимост от вида. Например, студоустойчивите камелии като сорта Polar Ice няма да издържат толкова дълго, колкото камелиите Spring Mist.

3. Лалета

Засаждането на лалета (Tulipa spp.) през ноември е най-добрият начин да имате цветна зима и пролет. Тези цветя цъфтят и виреят в студено време. Сланата може да забави растежа им, но няма да навреди на лалетата. Опитайте се да ги засадите около шест седмици преди първата голяма слана. След като се установят, лалетата могат да се третират като едногодишни и ще можете да им се наслаждавате година след година.

4. Нарциси

Нарцисите (Narcissus spp.) са известни с външния си вид, цвета и приятния си аромат. Можете да ги засадите около две до четири седмици преди първите слани за цъфтеж в края на зимата и началото на пролетта. Лесни са за отглеждане в повечето региони, но се затрудняват в най-горещите райони. Ако искате известния жълт нарцис, изберете Dutch Master. За белите цветове с оранжеви центрове изберете нарциси Barret Browning.

5. Зюмбюли

Засаждането на зюмбюли (Hyacinth orientalis) през есента означава красиви цветове през пролетта. Луковиците се нуждаят от ниски температури, за да поникнат, и ще останат в латентно състояние, докато температурните им изисквания не бъдат изпълнени. Зюмбюлите се предлагат в много нежни цветове като лилаво, розово, нежно синьо и бяло. Засадете ги на място с пряка слънчева светлина преди първите слани и ги поддържайте влажни за най-добри резултати