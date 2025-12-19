Навроцки имитира Тръмп: Украинците не са показали благодарност към Полша (СНИМКИ)

Полският президент националист Карол Навроцки упрекна украинците, че не са благодарни за помощта, оказана им от началото на мащабното руско нашествие в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено в присъствието на украинския му колега Володимир Зеленски.

Полша прие над един милион бежанци от февруари 2022 г. и е сред основните доставчици на оръжие за Киев. Тя е и основната страна, през която преминава западната военна и хуманитарна помощ за съседката ѝ.

"Поляците имат чувството, че нашите усилия, нашата многостранна помощ за Украйна от началото на мащабното нашествие не са били оценени и разбрани по достойнство", подчерта Навроцки по време на пресконференцията. "Това е, което предадох по време на един твърд, честен, но много сърдечен и учтив разговор с президента Зеленски", добави полският държавен глава.

В отговор Зеленски увери, че "Украйна винаги е била благодарна на Полша и ще продължи да бъде". Той също така припомни, че Киев "защитава Европа" от Русия, като плаща много висока цена в човешки животи.

Навроцки не каза ясно какво очаква от Киев, но полският президент, който е историк по образование, изисква по-добро сътрудничество по много чувствителния въпрос за избиването на около 100 000 поляци във Волин между 1943 и 1945 г. от украински националисти. Според Навроцки, който определя тези масови убийства като геноцид, Киев не иска да признае своята отговорност за тях. Варшава също така го упреква, че забавя ексхумациите на жертвите.

Украинският президент увери своя партньор в добрата воля на своята администрация по тези въпроси. "Полската страна желае да ускори този процес, украинската страна е готова да направи крачка към нея. Това не са само думи, а конкретни мерки", заяви той.

Полският президент, от своя страна, прие изявленията "с оптимизъм".

Снимка: president.gov.ua

След срещата Навроцки заяви в платформата Х за "ново начало" в двустранните отношения. Срещата между двамата президенти е "лоша новина за Путин", каза той.

На пресконференцията днес Навроцки даде да се разбере, че е доволен от посещението на Зеленски. Той заяви, че присъствието на украинския президент във Варшава е добра новина за Полша и Украйна и лоша новина за Москва. "По стратегическите въпроси, нашето стратегическо сътрудничество в областта на сигурността, Полша, Украйна, страните от региона, страните с демократични ценности са заедно и това никога не е било под съмнение", подчерта полският президент.

Снимка: president.gov.ua