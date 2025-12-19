5 предложения за коледни подаръци от „Софтпрес“

Коледа е само на няколко дни от нас и всички сме в трескава подготовка за празника. Повечето подаръци вече са купени и чакат своите притежатели опаковани под елхата. Предполагаме обаче, че все още има хора, които се чудят какво да подарят на любим човек. Е, тази статия е за вас.

В нея ще намерите 5 заглавия от каталога на издателство „Софтпрес“, които ще ви спасят, ако все още не сте купили коледните подаръци или пък сте на някой личен празник и не искате да отидете с празни ръце.

„MURDLE – кримиграми“ – и двата тома

Двата тома на „Murdle – кримиграми“ са идеалният подарък за любителите на криминални загадки. Кримиграмите в тези книги представляват малки загадки, които ще предизвикват логиката и прозорливостта ви. Въоръжете се с молив, влезте в ролята на истински детективи и разкрийте различни престъпления, като се доверите (или не) на свидетелите и разгледате уликите. Таблици, тайни кодове, схематични илюстрации и скрити улики ще съпътстват вашето разследване в тези приключенски книги със загадки, превърнала се в световен феномен с милиони тиражи.

„Срещи по време на ваканция – Второ издание“

Победител в Goodreads Choice Awards и бестселър № 1 на New York Times! Роман (вече екранизиран от Netflix), който ще ви накара да се смеете, да се вълнувате, да мечтаете, да тръпнете, да се надявате и да се влюбите! Абсолютно задължителен за любителите на романтични комедии, „Срещи по време на ваканция“ е зареждащ като вълнуващо пътешествие и топъл като вечер у дома – с онези, които обичаме.

Второт колекционерско издание с цветни порезки ще е идеалният подарък за всички почитатели на романтичните истории и Емили Хенри.

„Вярвай в чудеса“

„Вярвай в чудеса“ ще понесе малките читатели на шейната на белобрадия старец и ще ги отведе там, където се случват вълшебства. Тук се крият 24 истории за Дядо Коледа и неговите приятели, които обличат в думи най-топлите мигове и най-скъпоценните желания. И превръщат четенето в истински споделен празник с любимите хора.

Авторката Павлина Делчева-Вежинова споделя за книгата следното: „Когато дъщеря ми беше малка, тя задаваше много въпроси. Различни въпроси. Но застудееше ли навън, наближаха ли празниците, започваше да пита кой е Дядо Коледа, къде живее, с кого, как така обикаля целия свят... И аз разказвах. За джуджета и еленчета, за елхи и вълшебни шейни, за деца и за възрастни с млади сърца... Сега тя вече е голяма и въпросите са съвсем различни. Но има още толкова много деца, които продължават да питат. За тях са моите приказки.“.

„Малкият НЕднорог и рожденият ден“

На рожден ден всяко дете кани своите приятели, за да се повеселят, да похапнат торта, да получат подаръци и да полудуват. Нейно царско НАПРОТИВство обаче не е като всяко дете - тя си има всичко на този свят, само едно нещо разваля настроението й: НЕднорогът. Който й беше приятел, но вече не е! Горкият инатливко не просто е НЕпоканен на партито й, но дори официално му е отказано да опитва от тортата... За да се сдобрят, той ще трябва да й избере най-невероятния подарък. Но какъв може да е той?

„Глина“ – Специално колекционерско издание – от Виктория Бешлийска

Преди пет години „Глина“ на Виктория Бешлийска се появи в книжарниците и завладя читателите със своята дълбочина, емоция и автентичност. Днес — по повод годишнината на романа — ви представяме специалното лимитирано издание на „Глина“.

Във всяка книга ще намерите уникален номер, който показва поредността от общия лимитиран тираж — детайл, създаден за истинските ценители.

Но с това изненадите на спират! Специалното издание на „Глина“ е с твърди корици, цветни порезки, нова редакция и ексклузивен епилог – пролог! Написан специално за изданието, текстът се завръща към историята на бусинските грънчари през погледа на днешния ден и може би поставя началото на напълно нова история.