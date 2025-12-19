Държава от Балканите изтегля от пазара яйца със салмонела

Хърватия изтегли пресни домашни яйца от Загорските хълмове от пазара поради салмонела, съобщи днес хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Държавния инспекторат на страната. Става въпрос за изтегляне от пазара на продукта „Домашни пресни яйца от Загорските хълмове“, с най-добър срок на годност до 6, 7 или 8 януари 2026 г., поради откриване на бактерия Salmonella Typhimurium във фермата за кокошки носачки на семейната ферма на Тепеш.

Яйцата са от OPG Tepeš от Druškovec Humski (JIBG HR 50066647, регистрационен номер 1HR0166) и се продават в Mini mljekari Veronika doo „Продуктът не отговаря на Регламент 178/2002 за установяване на общите принципи и условия на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейска агенция за безопасност на храните и за установяване на процедури в областите на безопасността на храните“, съобщиха от Държавния инспекторат.

Салмонелата на Балканите

Припомняме, че през юни 2024 г. имаше най-малко 121 случая на гастроентерит, свързан с замърсена питейна вода. Случаите бяха в селата Ризомилос и Стефановикейо от община Ригас Ферайос в Тесалия, Централна Гърция. Причината тогава беше, че един от три кладенеца, захранващи водопроводната мрежа на двете села, е открит вирусът салмонела.

През юни 2023 г. пък пилешки бургер без глутен и пилешки шишчета, бяха изтеглени от гръцкия пазар поради наличие на салмонела.