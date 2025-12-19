7 неща, които НИКОГА не трябва да държите на балкона си

Балконите вероятно са една от важните части на къщите, апартаментите и многоетажните сгради. Тези пространства служат за вентилация и разкрасяване на дома. Но със сигурност не са подходящи за дългосрочно съхранение. Може да изглеждат като идеално място за съхранение на допълнителен „рафт за съхранение“, но всъщност могат да създадат някои сериозни опасности, за които никога не сте се сещали.

Първо, трябва да разберем как се използват балконите. Тези открити пространства служат и като пътища за евакуация при пожар или точки за достъп при спешни случаи (в някои случаи). Задържането на безпорядък може да блокира някои важни пътища за евакуация или да попречи на пожарникарите в случай на спешност.

Второ, нещата, които държим на открито, са изложени на непрекъснато слънце, топлина, влага, дъжд, прах, вятър и други метеорологични условия. Това също може да повреди вещите ви, причинявайки неочаквани реакции (като ръжда или късо съединение), наред с други.

Още: Лесни за поддръжка зеленчуци, които да отглеждате на балкона си

Тези рискове са реални и трябва да се отнесете сериозно към проблема. Но сред многото неща, ето осем категории предмети, които е препоръчително да не държите на балкона си.

Скари/барбекюта

Никога не дръжте скари или барбекюта (на дървени въглища, газ или електричество) на балкона си. Те представляват сериозен риск от пожар, когато се съхраняват на балкони. Дори когато не са запалени, остатъците от пепел, гориво или разсипани въглища могат да запалят леснозапалими материали наблизо.

Според указанията за пожарна безопасност, барбекютата са сред основните причини за пожари на балкони.

Още: Как да спасим саксийните растения, които стоят на остъклен балкон през зимата

Отоплителни уреди, огнища

Други предмети, като отоплителни уреди и огнища, може да направят балкона ви уютен, но когато се съхраняват там дългосрочно, те могат да представляват потенциална опасност от пожар. Ако се преобърнат, намокрят или бъдат изложени на висока температура, могат да причинят късо съединение или да запалят близките запалими материали.

Големи уреди/електрически уреди (напр. перални, сушилни, хладилници)

Може да изглежда практично, но не се препоръчва да държите неизползвани перални машини и хладилници на балкон, особено ако вътрешното пространство е малко и вече е претъпкано. Но това е лоша идея. Може да е тежко и потенциално повече от това, което балконът ви е проектиран да поддържа.

Още: Как да защитим мушкатото на остъклена тераса през студени дни

Те не са за излагане на атмосферни влияния като слънчева светлина, дъжд и влага.

Артикули с литиеви батерии

Съвременните устройства, захранвани с батерии, като електрически велосипеди, ховърбордове и електрически инструменти, използват литиеви батерии. Те могат да се запалят при прегряване. Съхранението им на открито не се препоръчва.

Стъклени изделия

Още: Кои са най-подходящите есенни цветя за балкона

Стъклени предмети като огледала, бутилки и терариуми, наред с други, също не се препоръчват. Те може да изглеждат безобидни, но могат да бъдат опасни при слънце и тежки метеорологични условия. Директната слънчева светлина през стъклото може да концентрира топлина или светлина и в някои редки случаи да предизвика пожари. Никога не се знае! Също така, ако живеете на по-високи етажи, стъклените предмети могат да паднат и да наранят хората отдолу.

Кофи за боклук / отпадъци / рециклиране

Много хора имат навика да държат кофи за боклук и отпадъци на балкона. Може да изглежда безобидно, но съхраняването на отпадъци навън може да привлече вредители (гризачи и насекоми), да създаде неприятна миризма и като цяло да създаде нехигиенични условия.

Газови бутилки

Още: Най-добрите растения за сенчест балкон

Много хора съхраняват газови бутилки и туби с гориво на балкони. Но това е изключително опасно. Топлината, пряката слънчева светлина и влажността могат да създадат потенциална вреда. Дори ако резервоарът не се използва, колебанията в температурите или случайните повреди могат да доведат до течове; ако се запали (например от искра), може да причини голям пожар, засягащ сградата.

След като вече знаете потенциалните рискове, трябва да го използвате отговорно. Ако желаете, дръжте малки маси и столове, както и растения (в саксии). Те са на сигурно място. Въпреки че може да е изкушаващо да третирате балкона като „допълнително място за съхранение“, важно е да разберете свързаните с него проблеми.

Ако живеете в многоетажен апартамент, по-добре е балконът да е просторен, светъл и да има растения за свеж въздух. Затова се отнасяйте към балкона си за разкрасяване, а не като към кошче за съхранение!