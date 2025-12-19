Зеленски: Знаем къде ще са "Орешниците" в Беларус, поискахме санкции от Запада

Украйна е поискала от западните си партньори да наложат санкции срещу компании, продаващи компоненти за руската ракетна система „Орешник“, но това все още не се е случило, заяви украинският президент Володимир Зеленски обяви по време на съвместна пресконференция с полския си колега Карол Навроцки на 19 декември. "Преместването на ракетната система „Орешник“ в Беларус е в процес на завършване. Ние знаем къде ще бъде разположена. Споделяме тази информация с нашите партньори. Вярвам, че нашите партньори могат сами да оценят тази заплаха и да решат как да реагират“, подчерта той.

Опасността от "Орешник"

"Орешник", по думите му, е заплаха за много европейски страни, включително Полша и Германия. Зеленски подчерта, че понастоящем е невъзможно да се свали с дронове ракетата със среден обсег.

"Помолихме нашите партньори да наложат санкции срещу компании, както в Европа, така и другаде, които продават компоненти чрез трети страни, близки до „Орешник“. Без тези компоненти Русия просто не може да развива производството на „Орешник“. Не прогнозирам тези санкции да бъдат наложени в момента. Така че Русия ще продължи да произвежда „Орешник“", заяви той.

И все пак - Русия не е в състояние да произвежда много такива ракети, посочи той. "Ако нашите партньори – САЩ и другите – полагат значителни дипломатически усилия за прекратяване на войната, могат ли те да окажат натиск върху Русия, за да я спрат да разполага ракети „Орешник“ по-близо до Европа, до границата с Полша? Трябва да направим това, иначе е трудно да се разбере защо Русия атакува американските системи за противовъздушна отбрана в Украйна, докато нашите партньори не правят изводи за заплахите в Беларус, която Русия ще контролира“, подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

Той припомни също, че през първата нощ на пълномащабната инвазия ракети са били изстреляни към Украйна от Беларус. Освен това руската армия използва своя "сателит" в лицето на беларуската страна като плацдарм за нахлуването на украинска територия.

"Орешник" на бойно дежурство в Беларус

Беларуският диктатор Александър Лукашенко обяви, че ракетната система "Орешник" вече е в Беларус. "Първите позиции за ракетната система "Орешник" са оборудвани. Тя е при нас от вчера и влиза на бойно дежурство", каза Лукашенко в обръщение към нацията и Народното събрание, което бе излъчено от пресслужбата на беларуската президентска администрация на 18 декември.

"Орешник" е експериментална балистична ракетна система със среден обсег. Руските въоръжени сили я използваха за първи път през ноември 2024 г., като нанесоха ракетен удар по Днипро.

Руският диктатор Владимир Путин твърди, че ако ракетите "Орешник" бъдат използвани масово, силата на удара щяла да бъде "сравнима с използването на ядрени оръжия".

