Растения-компаньони, които ще накарат вашия боровинков храст да процъфтява

Малко растения са толкова привлекателни за градинарите, колкото боровинковите храсти. Те са лесни за отглеждане, плодовете са изключително здравословни и както децата, така и възрастните ги обичат. Когато цъфтят, те са и отлично декоративно растение. Можете да очаквате около два до шест килограма плодове от един боровинков храст - по-малко, ако е полувисок вид, разбира се. Но ако искате изобилна реколта , до 4,5 до 9 килограма на растение, ще трябва да помогнете на вашите боровинкови храсти.

И точно тук могат да помогнат растенията-компаньони. Маточината, лукът, азалиите, мащерката, лупината и невенът са отлични спътници за боровинките. Тези спътници помагат, като привличат опрашители, държат вредителите настрана, обогатяват почвата и задържат почвената влага.

Всичко това помага за поддържането на здрави боровинкови храсти в градината, което не само подобрява добивите, но и ги поддържа процъфтяващи в продължение на години. Когато избирате растения-компаньони, избягвайте да избирате нещо, което изисква различни условия на отглеждане. Например, не бива да избирате нещо, което обича алкална почва, тъй като боровинките се нуждаят от киселинна почва. Също така, избягвайте растения с дълбоки корени, тъй като боровинковите храсти имат плитки корени, които лесно могат да бъдат изместени или нарушени.

Пресен лук

Ако искате вашето растение-компаньон боровинка да изпълнява четирикратна функция, изберете лук (Allium schoenoprasum). Първо, като член на групата на алиумите, той съдържа серни съединения, които му придават отличителния аромат, държейки вредителите настрана. Второ, лилавите му цветове привличат полезни насекоми и опрашители в градината. Трето, той е годен за консумация и четвърто, може да се използва и като декоративно растение.

Азалии

Азалиите (рододендрон) са известни с изобилните си цветове, толкова изобилни, че понякога едва можете да видите листата. Но знаете ли, че те са и отлични растения-компаньони за боровинки? И двете имат припокриващи се месеци на цъфтеж. А азалиите, с техните розови, червени, лилави и оранжеви цветове, привличат пчели и колибри, които могат да помогнат за опрашването на боровинките. Поставете ги обаче на пъстра сянка, тъй като пълното слънце може да изгори листата им. Също така, ако почвата в градината ви е глинеста, те няма да растат.

Мащерка

Ако сте фен на ароматните билки, отглеждайте мащерка (Thymus vulgaris; зони 5-9) във вашата боровинкова градина. Малките ѝ цветове привличат опрашители като пеперуди, пчели и редица други опрашващи насекоми. Те също така привличат хищни буболечки като паразитни оси и хофи, които също са полезни за боровинковите растения. Те могат да контролират броя на вредните насекоми около вашите боровинки. Също така, ако изберете пълзяща мащерка (Thymus serpyllum; зони 4-9), тя служи като отлично почвопокривно растение, предпазвайки от плевели, които в противен случай биха могли да надделеят над боровинковите храсти с плитки корени.

Невенчета

Те ​​държат вредителите настрана, като същевременно привличат опрашители, осигурявайки ценна подкрепа за боровинковите растения. Това, което ги прави уникални като растения компаньони обаче, е, че корените им отделят химикал, наречен алфа-тертиенил. Това потиска паразитните нематоди, които атакуват растенията, включително боровинковите храсти, като например кореновите нематоди. Освен това, те имат силен, отблъскващ хищниците аромат, така че можете да ги засадите в бордюр около боровинките, за да държите далеч зайци и елени.