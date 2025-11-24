Най-добрата богата на магнезий тор за градината ви

Ползите за здравето от магнезия получават много внимание през последните години. Магнезият помага за поддържането на множество биохимични реакции в телата ни, свързани с всичко - от мускулната функция до контрола на глюкозата, а за хора с определени състояния, добавките с магнезий може да са необходими. По подобен начин растенията в градината ни също се нуждаят от магнезий. Ако почвата ви е дефицитна, може да се нуждаете от богат на магнезий тор, като доломитна вар, за да подобрите растежа и да третирате хранителните дефицити във вашите растения.

Есенни растения, които трябва да наторите с утайка от кафе

Доломитът, често считан за органичен тор , е естествено срещаща се скала, съставена от калциево-магнезиев карбонат, минерал. Тъй като доломитът е лесен за прилагане, той е един от най-добрите богати на магнезий торове за употреба в градината. Доломитната вар, както често се нарича формата, използвана в тревни площи и градини, е често срещан тор, който често се прилага за намаляване на киселинността на почвата.

Една от причините, поради които градинската вар помага за подобряване на почвата, е, че тя помага за промяна на pH на почвата, което естествено става по-киселинно в градините с течение на времето. Също така, варта е добър източник на калций и магнезий, от които растенията се нуждаят, за да произвеждат листа и плодове. Когато варта се прилага правилно, тя предлага няколко предимства, включително по-добри добиви и по-добра обща усвоимост на хранителни вещества. Доломитната вар може също да подобри фиксацията на азота при бобови растения като грах и боб.

Още: Трябва ли да покривате повдигнатите лехи през зимата?

Открийте предимствата и недостатъците на използването на доломитна вар за подобряване на здравето на вашите растения

Още: Не е твърде късно да засадите това красиво цвете

Растенията се нуждаят от магнезий, за да произвеждат хлорофил и да фотосинтезират енергията на слънцето. Ето защо един от първите признаци на недостиг на магнезий в почвата е загубата на зелен цвят в листата на растенията. Магнезият помага и за клетъчното делене, дишането и други метаболитни функции. Ако обаче забележите признаци на недостиг на магнезий в растенията си, направете почвен тест, за да потвърдите, че почвата ви се нуждае от магнезий, преди да започнете да добавяте торове. Почвеният тест ще измери и pH на почвата ви , което е важно, тъй като варът може да намали киселинността на почвата и да повиши нивото на pH.

Растения, които трябва да наторите с бананови кори

Що се отнася до недостатъците на използването на доломит, основният проблем произтича от прекомерната му употреба или употребата му, когато не е необходим. За здравословен растеж на растенията, различните минерали трябва да съществуват в различни съотношения в почвата; в противен случай хранителните вещества могат да се свържат чрез химични реакции, намалявайки тяхната наличност. Вместо да помагате на растенията си, всъщност бихте причинили повече вреда, отколкото полза. Също така трябва да вземете предвид целевия диапазон на pH на различните растения.

Още: Семена за засаждане през ноември

Понякога хората слагат твърде много вар в градината си, защото процесът може да отнеме няколко години, за да завърши химическата реакция. Въпреки че може да видите резултати в рамките на няколко месеца, те може да не се проявят веднага при почвени тестове. Избягвайте прекомерното варене, което може да бъде също толкова проблематично, като направи почвите твърде алкални.