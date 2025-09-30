Тайната на опитните градинари: Кога наистина се режат хортензиите?

Подрязването на хортензии през есента добра идея ли е? Това е въпрос в умовете на много градинари. Хортензиите са храсти в градината, произвеждащи много цветя без много поддръжка. Но неправилното подрязване може да съсипе цял сезон на цъфтеж.

Правилата за грижа за хортензия са прости: засадете, поливайте, подрязвайте и се наслаждавайте. Единствената сложна част от уравнението е да разберете как и кога да подрязвате хортензиите. Трябва ли да започнете да режете хортензии през есента? Зависи. Нека да разгледаме всички елементи, които трябва да имате предвид, преди да направите крачката.

Във възхвала на хортензиите

Има много различни видове хортензии, всяка със свои собствени характеристики. Но всички предлагат купища цветя срещу много малко работа. Основната грижа за хортензията е доста проста, независимо какъв сорт искате да отглеждате.

Може би най-популярният сорт е едролистната хортензия (Hydrangea macrophylla), по-известна като мопхед хортензия. Това са тези с цветя, големи колкото грейпфрут, които променят цвета си с промяната на киселинността на почвата.

Има също метличести хортензии (Hydrangea paniculata), друго име на популярната хортензия PeeGee, и гладки хортензии (Hydrangea arborescens), известни с известния сорт „Annabelle“. Местните сортове също включват хортензия от дъбови листа (Hydrangea quercifolia), издръжлив тип с поразителна кървавочервена есенна зеленина.

Трябва ли да подрежете хортензиите през есента

Много градинари обичат да поддържат храстите си с хортензия чисти и компактни. Това изисква подрязването им на всяка година или две. Подрязването на хортензии през есента има смисъл, тъй като цветята избледняват и храстите са в латентно състояние през студения сезон. Но определянето дали трябва или не да отрежете хортензия през есента зависи от това какъв сорт имате.

Не правете същата грешка като новобранец, иначе ще прекарате цялото лято, чудейки се защо вашата хортензия не цъфти. Научете дали вашата хортензия цъфти на ново дърво или на старо дърво. Всички хортензии попадат в една от тези две категории - с няколко изключения за по-нови повторно цъфтящи сортове хортензия, които произвеждат цветя както на ново, така и на старо дърво.

Сортовете хортензия, които цъфтят на нова дървесина, произвеждат всички пъпки, които ще станат цветя през пролетта, преди да цъфтят. Хортензиите, които цъфтят върху старо дърво, обаче, са различна история.

Тези сортове произвеждат пъпки върху дървесен растеж от годината, преди да се превърнат в истински цветя. Това означава, че стъблата, които виждате на вашия храст в края на есента, вече съдържат цветя от следващата година. Ако подрежете храста си твърде късно през есента, ще отрежете цъфтежа през следващата година.

Как да отрежете хортензиите през есента

Подрязването на хортензии е въпрос на избор. Добра практика е да подрязвате хортензии и други храсти, за да се отървете от мъртви, болни или пресичащи се стъбла. Но ако вашата хортензия изглежда здрава и сте я засадили на място, където може да нарасне до зрелите си размери, тогава подрязването е почти ненужно.

Ако вашата хортензия е дървесна форма, процесът на подрязване се различава леко от типичните видове храсти, въпреки че времето е същото като при сортовете метлици. Подрязването на дървесни хортензии в началото на пролетта е идеално.

