Топ 3 на най-големите митове за орхидеите

Орхидеите са едни от най-красивите и най-трудните за отглеждане стайни растения – поне така вероятно са ви казвали. Но като човек, който има няколко орхидеи и ги отглежда от няколко години, съм тук, за да ви кажа, че това просто не е вярно.

Всъщност, грижата за орхидеите е една от най-лесните за поддръжка в моята голяма колекция от стайни растения. Обикновено тези митове за орхидеите произтичат от често срещани грешки, от неправилно поливане на орхидеите до поставянето им на грешното място. Тези неподходящи условия карат орхидеята да се бори, оставяйки впечатлението, че е трудно да се поддържа жива.

Орхидеите са невъзможни за поливане

Няма как да се отрече, че поливането на орхидеи не е най-лесното нещо, но не е и невъзможно да се направи както трябва. Имам малък трик, който ми помага да поливам орхидеите точно колкото е необходимо.

Всичко, което трябва да направите, е да наблюдавате корените. Орхидеите са епифити в естествената си среда, което означава, че не растат в почвата, а по-скоро имат въздушни корени.

Тези въздушни корени се намират над повърхността на почвената смес. Ако изглеждат сребристи, е време за поливане, но ако са зелени, орхидеята има достатъчно нива на влага.

Що се отнася до това как да ги поливаме, Гейл Пабст , експерт по градинарство от Националното градинско бюро, има няколко съвета.

Най-добрият начин да поливате орхидея е да напоите кореновата бала с вода със стайна температура, докато средата се намокри напълно.

Орхидеите цъфтят само веднъж

Това е един от най-лошите митове за орхидеите, който води до изхвърлянето на много напълно здрави орхидеи.

Лесно е да си помислите, че орхидеята ви е мъртва, след като спре да цъфти, но това е просто част от жизнения ѝ цикъл.

Като осигурите правилните грижи през този период, можете да накарате орхидеята да цъфти отново .

„През това време то активно се възстановява и се подготвя за повторен цъфтеж, така че е ключово да му осигурите водата, светлината и хранителните вещества, от които се нуждае, за да се възстанови“, казва Гейл.

„Орхидеите могат да останат в латентно състояние в продължение на 6-9 месеца, преди да цъфтят отново, така че не се обезсърчавайте, ако не видите резултати веднага. Търпението е ключово“, добавя тя.

Орхидеите се нуждаят от пулверизиране

Но е необходимо много редовно пулверизиране, за да се повишат нивата на влажност за тези растения, което може да отнеме изключително много време.

Добрата новина обаче е, че орхидеите всъщност не се нуждаят от пулверизиране. Можете да използвате други, лесни за употреба методи, за да увеличите влажността на тези стайни растения.

Това включва и любимия ми метод – поставянето на орхидеи в банята. Допълнителната влага от парата от душа осигурява повишаване на влажността и дори премахва набръчканите листа на орхидеите .

Можете също да опитате да поставите орхидеята си върху подложка за овлажняване, което ще изисква доливане на вода много по-рядко, отколкото редовно пръскане.

Често задавани въпроси

Пожълтяват ли старите листа на орхидеите?

Да, нормално е по-старите листа на орхидеите да пожълтяват, като част от естествения процес на стареене. Трябва обаче да сте наясно, че пожълтялите листа могат да бъдат признак за проблем с поливането, гниещи корени или изгаряне на листата от пряка слънчева светлина, наред с други проблеми. В този случай трябва да коригирате съответно средата за отглеждане на вашата орхидея.

Освен че вярвате на тези митове за орхидеите, може би не сте осъзнавали, че можете да поставите орхидея внимателно за добро Фън Шуй . По същия начин, трябва да обърнете внимание на местата, където никога не трябва да отглеждате орхидея, за да избегнете грешки в грижите.